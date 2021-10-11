Как отмечается в сообщении опубликованном в официальном твиттере Blue Origin, туристический полет New Shepard перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды.
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В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск миссии NS18 на среду, 13 октября,
– говорится в сообщении.
Поэтому запуск корабля New Shepard пока запланирован на 13:30 по местному времени (16:30 по киевскому времени).
Кто полетит в космос в этот раз
Согласно открытой информации, членами экипажа суборбитального корабля станут:
- вице-президент по операциям New Shepard в Blue Origin Одри Пауэрс;
- бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Labs Крис Бошуайзен;
- соучредитель компании Medidata Глен де Ври,
- а также 90-летний канадский актер Уильям Шэтнер, сыгравший капитана Кирка в фильмах и сериале "Звездный путь".
Как пройдет полет
Полет продлится около 11 минут, в течение которых капсула с экипажем должна подняться на высоту более 100 километров над поверхностью Земли. В невесомости космические туристы проведут около трех минут, после чего вернутся на поверхность Земли.