Компания Джеффа Безоса Blue Origin изменила дату первого запуска своей орбитальной ракеты-носителя New Glenn на 2022. Причиной задержки компания назвала проигран конкурирующим компаниям SpaceX и United Launch Alliance ключевой контракт Пентагона.

Основатель Blue Origin и по совместительству самый богатый человек в мире Джефф Безос вложил миллиарды долларов в программу New Glenn, которая включала строительство крупных ракетных производственных мощностей на мысе Канаверал и большую реконструкцию стартового комплекса 36 во Флориде.

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Текущая цель первого полета New Glenn – IV квартал 2022 года. Команда Blue Origin в тесном контакте со всеми нашими клиентами согласовала этот новый срок с их потребностями запусков,

– говорится в заявлении компании.

Потеря важного контракта

Компания претендовала на победу в программе национальной безопасности ВВС следующего поколения, которая гарантировала двум лучшим ракетным компаниям многомиллиардные контракты и долю всех запусков Пентагона в период с 2022 по 2027. ВВС объявили о своем решении прошлого года – Blue Origin проиграла SpaceX и United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

Потеря этого контракта стала большим ударом для Blue Origin. Об этом в беседе с SpaceNews рассказал старший вице-президент Blue Origin по программе New Glenn Джаррет Джонс. По его словам, Blue Origin уже потратила на проект New Glenn 3 миллиарда долларов, в том числе на адаптацию ракеты под отправку спутников для Пентагона. И когда ВВС передали выгодный контракт другим компаниям, руководству пришлось пересмотреть экономику.

Мы надеемся запускать в будущем полезные грузы (в интересах американских военных) и по-прежнему привержены служению миссии национальной обороны США,

– говорится в заявлении Blue Origin.

Сосредоточение на Blue Origin

Одним из толчков к тому, чтобы покинуть Amazon для Безоса была именно ситуация с его космической компанией. После ухода с поста генерального директора Amazon, Безос отметил, что будет активно участвовать в управлении Blue Origin, основанная в 2000 году. Он сказал, что в 2017 году продал акций Amazon на 1 миллиард долларов, чтобы помочь финансированию Blue Origin.

Хотя Blue Origin все еще не вышла на орбиту и сильно отстает от SpaceX, основанной в 2002 году, в последние годы компания усиливает свои позиции в космической отрасли. В настоящее время компания активно участвует в лунной программе США Artemis, которая ставит целью вернуть людей на Луну. В частности, Blue Origin разрабатывает лунный посадочный модуль Blue Moon и борется за получение этого контракта со SpaceX и Dynetics.

Разработка жидкостного ракетного двигателя

Еще одним важным направлением деятельности компании является ее жидкостный ракетный двигатель BE-4, работающий на смеси метан-кислород. Первая ступень New Glenn, рассчитана на вертикальную реактивную посадку, должна использовать семь таких двигателей. Он также лежит в основе ракеты Vulcan от United Launch Alliance – той самой, которая обошла New Glenn в прибыльном контракте Пентагона. Запуск Vulcan запланирован на конец 2021 года. И после некоторых задержек в разработке в прошлом году Blue Origin, как ожидается, отправит готовые двигатели BE-4 в ULA в середине 2021 года.