Blue Origin уже 15 лет разрабатывает и с 2015 года начала тестировать систему New Shepard, предназначенную для суборбитального космического туризма. Ракета состоит из одной ступени с водородно-кислородным двигателем и пассажирской капсулы, рассчитанной на шесть человек.

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Как проходит полет на ракете New Shepard

После старта ракета взлетает на несколько десятков километров и отделяет капсулу с туристами, которая затем поднимается чуть выше линии Кармана – условной границы космоса, расположенной на высоте 100 километров.



Схема полета New Shepard / Фото Blue Origin

После отделения капсулы экипаж отстегивает ремни и проводит несколько минут в невесомости , наблюдая Землю и космос через иллюминаторы.

, наблюдая Землю и космос через иллюминаторы. Затем капсула снижается и приземляется на парашютах.

Ракета же садится обратно на космодром на своем двигателе, поэтому обе части системы можно использовать для повторных запусков.



Посадка ракеті New Shepard / Фото Blue Origin



Капсула New Shepard ззовні / Фото Blue Origine

Этот полет безопасен?

С 2015 года Blue Origin провела 15 запусков, из которых все кроме первой были успешными, и уже несколько лет планировала начать возить в космос туристов, и после неоднократного переноса сроков объявила о планах запустить своих первых пассажиров 20 июля 2021 года.



Примерный вид пассажирской капсулы New Shepard внутри / Фото Blue Origin

Интересный факт! За неделю до запуска FAA выдало Blue Origin лицензию на запуск пассажиров с космодрома компании в Техасе. Специалисты проанализировали тестовые полеты New Shepard и сделали вывод, что ракета соответствует требованиям управления по безопасности полетов. Лицензия действует до августа.

Кто отправится в космос с Джефом Безосом

Компания выбрала необычный формат, продав первый билет на аукционе. Он проходил более месяца назад и завершился в середине июня, когда организаторы объявили, что билет продан за 28 миллионов долларов.

Несмотря на то, что до полета осталась всего неделя, пока компания не объявила имя первого коммерческого пассажира.

Остальные три члена экипажа хорошо известны:

глава Blue Origin Джефф Безос;

его брат Марк Безос;

и 82-летняя летчица и инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк.



Джефф Безос и его брат Марк / Фото usatoday



Джефф Безос и Уолли Фанк / Фото Джеффа Безоса

Полет Virgin Galactic и протест Blue Origin

Незадолго до того, как Blue Origin собиралась провести первый пассажирский полет с основателем компании на борту, ее конкурент Virgin Galactic тоже отправила своего основателя Ричарда Брэнсона в полет, правда, с двумя отличиями.

Во-первых, для Virgin Galactic этот полет уже не первый – компания начала испытания своих ракетопланов с включением реактивного двигателя и пилотами на борту еще в 2013 году, а в 2019 запустила первого пассажира (сотрудницу компании).

Во-вторых, согласно общепринятой классификации ракетопланы Virgin Galactic не достигают космоса, который начинается на высоте 100 километров. Пока максимальная высота полета составляет 89,9 километра, а в последнем полете с полным экипажем аппарат поднялся на 86 километров.

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Именно этот факт Blue Origin и использует в роли аргумента "некосмичности" полета Virgin Galactic.

Впрочем, в ближайшие годы ситуация может измениться, потому что астрономы и профильные организации, в том числе Международная авиационная федерация (FAI), уже не первый год обсуждают снижение границы до 80 километров, ведь граница космоса на самом деле очень размыта