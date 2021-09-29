Blue Origin назвала дату нового туристического полета в космос
Источник:24 канал
Космическая компания миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса объявила дату очередного полета корабля New Shepard. На низкую околоземную орбиту вновь отправятся гражданский экипаж из четырех человек.
Дату следующего туристического рейса в космос Blue Origin объявила в понедельник – 27 сентября. В то же время компания обнародовала имена двух членов экипажа – Крис Бошуизен и Глен де Врис.
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Новый туристический полет New Shepard
Полет запланирован на 12 октября 2021 года, трансляция Blue Origin стартует в 16:30 по киевскому времени. Ракета стартует со стартовой площадки в Западном Техасе.
Кто полетит в космос на этот раз
Крис Бошуизен – врач и бывший инженер NASA. Он является соучредителем компании Planet Labs;
Глен де Врис – вице-президент по медико-биологическим наукам и здравоохранению, а также соучредитель компании Medidata.
Крис Бошуизен и Глен де Врис / Фото Blue Origin
Информация о двух других членах экипажа пока не разглашается.Летом – 20 июля – состоялся первый коммерческий суборбитальный полет корабля New Shepard от Blue Origin с четырьмя пассажирами на борту. Кроме миллиардера Джеффа Безоса, тогда в космос отправились его брат Марк, 82-летняя женщина-пилот Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэйм из Нидерландов.