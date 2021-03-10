NASA сообщило, что оно планирует покупать у компании Джефа Безоса места в суборбитальных капсулах для тестирования оборудования для лунных миссий. Помимо дохода от суборбитального "космического" туризма компания Безоса Blue Origin сможет получать выручку от программ NASA и других заинтересованных организаций и компаний.

Компания Blue Origin готовится к регулярным запускам ракеты New Shepard с пассажирской капсулой на шесть посадочных мест.

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В январе состоялся успешный 14-й тестовый запуск ракеты и капсулы на суборбитальную высоту. Первые туристы смогут отправиться в полет уже в апреле этого года. Там они пару минут смогут побывать в невесомости и лично убедиться, что Земля не плоская, как некоторые себе это представляют.

Что именно Blue Origin будет продавать для NASA

Гравитация на Луне в шесть раз слабее, чем на Земле. Повторить такие условия на Земле является достаточно сложным в обычных условиях, но в случае суборбитального полета это можно обеспечить в течение той же пары минут. Для этого необходимо запустить вращение капсулы с заданной скоростью в процессе суборбитального полета. Например, Blue Origin рассчитывает, что для имитации лунного притяжения капсулу в полете необходимо раскрутить до скорости 11 об/мин.

Возможность испытать приборы и научное оборудование в условиях лунной гравитации практически в земных условиях позволит NASA и другим компаниям лучше подготовиться к лунным миссиям, а Blue Origin сможет использовать дополнительные деньги для развития бизнеса. Начать предоставление этих услуг компания Безоса планирует на конец 2022 года.