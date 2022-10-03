Среди всех расширений для браузеров от этого обновления больше всего пострадают блокировщики рекламы. Следует отметить, что разработчики таких расширений активно работают над новыми версиями своих программ, чтобы успеть вовремя адаптироваться. Первые результаты уже есть.

Мы спасены: AdGuard первым запустил блокировщик рекламы, адаптированный под новые правила Google

Новые термины

Google опубликовал более подробный график перехода от Manifest V2 к V3. Ранее переход должен был полностью завершиться в 2023 году.

Переход начнется, как и раньше, планировалось, в январе 2023 года. Chrome проведет эксперименты по отключению поддержки расширений Manifest V2 в каналах Canary, Dev и Beta (экспериментальные версии браузера для тестировщиков). Использование Manifest V3 станет обязательным условием для получения значка "Рекомендуемые".

В июне эксперименты распространятся на стабильные версии браузера. Магазин Chrome больше не позволит загружать и публиковать новые расширения на Manifest V2 с общедоступной видимостью. Однако, судя по всему, установленные ранее еще будут продолжать работу. Все расширения на V2, видимость которых к тому времени будет установлена как "Открытый", будет изменена на "Не в списке".

Как стало известно, для разработчиков Google расширяет поддержку Manifest V2 до января 2024 года. Именно тогда из магазина удалят все расширения на Manifest V2, которые еще будут оставаться.

Таким образом, вероятно, можно говорить, что блокировщики рекламы будут "жить" до начала 2024 года, а не до июня 2023 года.