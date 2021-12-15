Блогеры ради хайпа тестируют автопилот Tesla на собаках: видео

В интернете распространяется ролик, на котором можно увидеть собаку за рулем электромобиля Tesla. При этом машина движется с включенным автопилотом, а в кабине нет человека.

Издание Electrek, которое специализируется, в том числе, на новостях об электромобиле, опубликовало материал под заголовком "Идиоты используют автопилот Tesla, подвергая собаку опасности, чтобы стать вирусными".

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Что происходит

Согласно источнику, блогеры снимают для своих соцсетей видеоролики, в которых весьма негуманным способом проверяют работу фирменной системы автопилотирования Tesla — BSD.

Они сажают за руль собаку, запускают автопилот и размещаются на пассажирском сидении , снимая все происходящее на смартфон.

, снимая все происходящее на смартфон. Очевидно, что в такой ситуации водитель не сможет быстро взять на себя управление электрокаром, если автоматика даст сбой.

А судя по неоднократным сообщениям об авариях с участием автопилота, это вполне реально. На том этапе развития, на котором он сегодня находится, BSD все еще нуждается в контроле и помощи водителя.

Собака на месте водителя в автомобиле Tesla Model X: видео

Почему собака

, что на этом видеоролике людей на пассажирских сиденьях не видно. Не показываются они и после того, как автор ролика начинает говорить к собаке.

Дело в том, что компания Tesla ранее внедрила систему мониторинга водителя. Если датчики зафиксируют пустое сиденье, то автопилот просто не включится. А если место внезапно опустеет во время движения, то автопилот просто съедет на обочину и остановится.

Эксперты из США уже высказались по этому поводу. По их словам, такие действия могут влечь за собой сразу два обвинения: в грубом нарушении правил дорожного движения и в жестоком обращении с животными при их перевозке. За это могут назначить вполне реальный тюремный срок.

Кто виноват

Издание Electrek пообщалось с автором видео, подозревая, что это именно он ответственен за такой "трюк". Журналисты усомнились в том, что человек, который сам снимает для TikTok и YouTube похожие выходки, мог совершенно случайно наткнуться на собаку за рулем машины. Однако, как пишет источник, Блейк Мессик – так зовут блогера – все отрицает. Вместе с тем он ни на видео, ни в разговоре с журналистами не выражал никакой обеспокоенности за собаку или за кого-то на дороге. Однако рассказывал о просмотрах, которые получает в соцсетях.

Хотя Мессик не признавал, что был причастен к выходке, спрашивая, как он случайно наткнулся на сцену, он сказал, что за этим может стоять один из его друзей:

Много моих друзей создают видео, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому я предполагаю, что один из них делает это для проекта, над которым работает, и нацелился на меня ради "пранка",

– сказал блогер.

Издание заключает: это уже третья "звезда соцсетей" в этом году, которую заметили за выполнением такого типа трюков с автопилотом Tesla, и эту тенденцию нужно прекратить как можно скорее. Это опасно и может негативно повлиять на появление автоматизированных систем вождения.

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