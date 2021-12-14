Оба смартфона хорошенько попадали на твердую поверхность, и оба "выжили". Однако один из них все же справился с испытанием лучше.
Интересно Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания
Кто выиграл
Для того, чтобы обеспечить гаджетам равные условия, блогер использовал специальный механизм с дистанционным управлением. Он позволил предотвратить случайные движения рук, которые потенциально могли бы придать смартфону неверную траекторию падения. Внизу их ждала массивная каменная плита.
- После падения на заднюю панель оба аппарата отделались незначительными царапинами на блоке камеры. Пострадали их металлические рамки, а не само защитное стекло или датчики.
- С падением на угол чуть лучше справился iPhone 13 Pro Max: на его плоской грани из нержавеющей стали появились лишь малозаметные мелкие царапины, тогда как у Pixel 6 Pro образовались ощутимые вмятины.
- Падение экраном вниз оказалось роковым для обоих смартфонов — у них треснуло фронтальное стекло. При этом у Pixel 6 Pro самая большая сетка трещин прошлась в основном ближе к краям экрана, поскольку смартфон имеет немного загнутый дисплей.
Смотрите полную запись сравнительного краш-теста: видео на английском
- На этом блогер не остановился, продолжив бросать смартфоны экраном вниз с еще большей высоты. Стекло Pixel 6 Pro стало трескаться еще сильнее, а на его экране появились поврежденные пиксели. iPhone 13 Pro после всех падений имел лучший вид. При этом оба аппарата остались в полностью рабочем состоянии.
Победу автор канала отдал iPhone 13 Pro Max. Он, по его мнению, показал себя лучше в трех тестах, а Google Pixel 6 Pro – всего в одном.
Результаты тестирования Google Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max / Фото PhoneBuff