Оба смартфона хорошенько попадали на твердую поверхность, и оба "выжили". Однако один из них все же справился с испытанием лучше.

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Кто выиграл

Для того, чтобы обеспечить гаджетам равные условия, блогер использовал специальный механизм с дистанционным управлением. Он позволил предотвратить случайные движения рук, которые потенциально могли бы придать смартфону неверную траекторию падения. Внизу их ждала массивная каменная плита.

После падения на заднюю панель оба аппарата отделались незначительными царапинами на блоке камеры . Пострадали их металлические рамки, а не само защитное стекло или датчики.

. Пострадали их металлические рамки, а не само защитное стекло или датчики. С падением на угол чуть лучше справился iPhone 13 Pro Max: на его плоской грани из нержавеющей стали появились лишь малозаметные мелкие царапины, тогда как у Pixel 6 Pro образовались ощутимые вмятины.

Падение экраном вниз оказалось роковым для обоих смартфонов — у них треснуло фронтальное стекло. При этом у Pixel 6 Pro самая большая сетка трещин прошлась в основном ближе к краям экрана, поскольку смартфон имеет немного загнутый дисплей.

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На этом блогер не остановился, продолжив бросать смартфоны экраном вниз с еще большей высоты. Стекло Pixel 6 Pro стало трескаться еще сильнее, а на его экране появились поврежденные пиксели. iPhone 13 Pro после всех падений имел лучший вид. При этом оба аппарата остались в полностью рабочем состоянии.

Победу автор канала отдал iPhone 13 Pro Max. Он, по его мнению, показал себя лучше в трех тестах, а Google Pixel 6 Pro – всего в одном.



Результаты тестирования Google Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max / Фото PhoneBuff