В конце 2020 года компания Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Уже в начале 2021 устройство официально поступило в продажу и попало в руки блогеров.

Китайский блогер канала YouTube Sparrows News решил разобрать этот смартфон буквально до винтика. Короткое видео с процессом от обнародовал на YouTube-канале.

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Детальнее

Блогер разобрал флагманский смартфон примерно на 500 мелких частей. А после этого собрал из него механического дракона. Интересно, что на все это он потратил целый месяц.

Какая практическая польза от этой работы – не очень понятно, но выглядит дракон футуристично.

Блогер разобрал Xiaomi Mi 11: видео

Что известно о Xiaomi Mi 11

Смартфон получил экран AMOLED с диагональю 6,81 дюйма. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Новинка работает от процессора Snapdragon 888.

Основная камера здесь 108-мегапиксельная с оптической стабилизацией, дополнительно установлены датчики изображения разрешением 13 и 5 Мп. Mi 11 работает под управлением MIUI 12 на базе Android 11.