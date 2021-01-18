В Assassin's Creed II впервые в серии упоминаются Предтечи – они же Ису – загадочная раса полубожественных существ, населявших Землю до людей. У них была собственная речь, записи которой появлялись в разных частях франшизы на регулярной основе. Ключом для расшифровки их языка стала новая часть франшизы, в которой оказалось достаточно данных для понимания структуры языка Ису.

На первый взгляд, письмена составлены из бессмысленных знаков различной формы, но все оказалось совсем иначе. Блогер сумел расшифровать тайный язык Предтеч и рассказал о нем в свежем ролике на YouTube-канале Access The Animus, пишет engadget.

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Что известно

Провести дешифровку блогеру удалось благодаря Assassin's Creed Valhalla. В этой части серии присутствуют переводы с языка Ису на английский, которыми и вооружился энтузиаст. Он проанализировал эти документы и сумел выяснить правила, по которым Предтечи писали свои тексты. Оказывается, в их языке есть свои падежи, времена и спряжения глаголов, а также ключевые особенности в построении предложений.

Если вооружиться информацией, представленной в ролике Access The Animus, то можно расшифровать практически любую надпись языке Ису. Собственно, этим блогер и занимался в течение 28 минут в своем видео.

Достижения энтузиаста отметил в своем микроблоге нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дарби МакДевитт. Он похвалил автора ролика за расшифровку языка Предтеч и сказал, что никогда не сомневался в нем.

Access the Animus, I never doubted you.



The Isu language has been cracked!https://t.co/PiHj3FBA40 — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) January 13, 2021

Скорее всего, у разработчиков большие планы на цивилизацию Ису, поскольку до выхода Вальгалле, разработчики особо не переживали за их язык. Это как раз может быть связано с концептом одной из возможных частей Assassins Creed, который МакДевитт придумал еще давно. Заключается этот концепт в том, что действие вероятной части игры будет происходить в период расцвета Предтеч, а главными героями там были бы Адам и Ева, которые есть в лоре игры еще со второй части. В данном сценарии можно хорошо обыграть язык Ису.