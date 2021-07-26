Эксперимент провел ведущий YouTube-канала MegaLag. Позже он снял об этом видеоролики, в которых, помимо прочего, рассказал о реакции получателей. Все три устройства начали свой путь из немецкого Франкфурта.

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Путешествия AirTag

Илон Маск

AirTag, предназначавшийся Илону Маску, успешно прибыл в штаб-квартиру SpaceX.

Он пробыл там без движения более двух недель, после чего оказался в центре утилизации в Калифорнии. На этом этапе сигналы прекратились.

Очевидно, что в офисе Маска девайс просто выбросили.

Тим Кук

AirTag, отправленный Тиму Куку, по дороге отметился в необычном месте – в Неваде. Вероятно, самолет, перевозивший почту, пролетал над Невадой или осуществлял там техническую посадку. Позже метка прибыла в Apple Park и пролежала там почти полтора месяца.

Однако после этого MegaLag обнаружил, что AirTag начал обратное движение в Германию. Оказывается, в Apple Park посылку блогера раскрыли, метку отправили назад и приложили к ней письмо. Послание для блогера было напечатано на листе бумаги с символически закругленными углами.



Письмо, которое в Apple добавили к обратной посылке / Скриншот с видео MegaLag

Блогеру ответили в Apple, что Тим Кук получает очень много писем и не может лично отвечать на каждое из них, однако компании было интересно увидеть, что ее клиенты используют продукты Apple таким необычным образом.

Северная Корея

Что касается метки, отправленной в Северную Корею, то она не доехала. Сначала посылку перенаправили в Южную Корею, но там она так и не отметилась, поскольку сеть "Локатора" в этой стране запрещена законодательно.