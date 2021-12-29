С блэкджеком и 4К: Xiaomi представила аналог Google Chromecast под названием Paipai

На конференции, посвященной премьере флагманского смартфона Xiaomi 12, компания представила ряд других решений. Среди них Xiaomi рассказала о системе Paipai, способной транслировать изображения с компьютера на отдельный дисплей по аналогии с Google Chromecast.

Что известно о Xiaomi Paipai

Xiaomi Paipai упрощает довольно сложную задачу проекции изображений презентаций в офисных и других условиях. Достаточно вставить небольшой модуль в ноутбук, а второй во внешний дисплей – устройства обеспечат трансляцию изображения с одного на другой. Приемник и передатчик имеют встроенные Wi-Fi модули и способны автоматически создавать локальную сеть для передачи данных.

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По данным Xiaomi, чип модели Paipai Wireless Screen Projector не только имеет интегрированный модуль Wi-Fi, но и способен работать с разными кодеками – пользователю не нужно устанавливать дополнительные драйверы, эксплуатацию можно начать буквально сразу после подключения.

Xiaomi Paipai работает сразу после подключения девайсов к компьютеру и экрану / Фото Xiaomi

Ранее подобное решение уже предлагалось компанией, но новый вариант поддерживает разрешение 4К с частотой 30 кадров в секунду, низкий уровень сжатия, низкий уровень шума на изображении и качественную синхронизацию аудио и видео. Кроме того, вместо HDMI передатчик использует порт USB Type-C.

Цена Xiaomi Paipai Wireless Projector

Теперь известно, что Xiaomi Paipai Wireless Projector будет стоить около 78 долларов. Когда устройство поступит на международный рынок, будет объявлено позже.