Близкие друзья в Instagram: что это за функция и как ею пользоваться

Что делать, если вы хотите опубликовать Stories, но не желаете, чтобы их видели все подписчики? Именно для этого в Instagram существует функция "Близкие друзья", позволяющая ограничить аудиторию ваших публикаций отдельными пользователями.

Эта функция далеко не нова и, вероятно, вы не раз замечали, что некоторые Stories имеют зеленое обрамление, а не стандартное розово-оранжевое. Именно так обозначаются приватные публикации, которые автор ограничил ближайшим кругом людей. Рассказываем о трех способах настройки раздела "Близких друзей".

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Как добавить близких друзей в инстаграме

Получить доступ к этим параметрам можно тремя способами. Самый простой из них – при публикации Stories.

Когда вы завершите создание изображения – например, добавив на него текст, анимации или фильтры – найдите в нижней части экрана две кнопки: "Ваша история" и "Близкие друзья". Последняя будет отмечена зеленой пиктограммой со звездой – именно она нам и нужна. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится новое меню, в котором приложение предложит выбрать учетные записи из списка. Отмечайте нужные вам страницы, которым вы хотите сделать открытыми частные публикации, после чего нажмите "Готово". Меню свернется и вам остается только отправить историю в публикацию одним кратким нажатием кнопки "Близкие друзья".



Как добавить близких друзей в инстаграме / Фото 24 канала



Как добавить близких друзей в инстаграме / Фото 24 канала

Настроить меню "Близкие друзья" можно и заранее, а не только во время публикации. Для этого воспользуйтесь специальным меню на странице учетной записи. Оно выглядит как три горизонтальных линии в правом верхнем углу. Выберите подходящий пункт "Близкие друзья" и отметьте желаемые страницы. Подтверждайте и все готово.



Как добавить близких друзей в инстаграме / Фото 24 канала

Наконец, последний и самый длинный способ, который заставит вас немного покопаться в меню настроек. Аналогично предыдущему пункту нажмите на три горизонтальных линии и выберите первый пункт "Настройки". После этого "Конфиденциальность" – "Итории" – "Близкие друзья".

Теперь только выбранный вами круг людей сможет видеть ваши Stories, если при публикации вы нажмете соответствующую кнопку. Менять список "Близкие друзья" можно в любое время, добавляя и удаляя учетные записи.