На благо науки и Земли: NVIDIA создает особый суперкомпьютер Earth-2

NVIDIA в последние несколько дней проявляет большую активность своими анонсами. Многие из них касаются искусственного интеллекта и устройств, над которыми работает компания. В частности весьма интересным выглядит заявление о работе над новым суперкомпьютером.

Пресс-релиз компании сообщает о мощной машине, которая будет способна показать будущее земного климата. Суперкомпьютер Earth-2 сможет правильно и точнее, чем современные аналоги, создавать климатические модели с рекордным разрешением.

Интересно Nvidia презентовала суперкомпьютер, который помещается на ладони

Earth-2

Сегодня современные климатические модели позволяют работать с разрешением от 10 до 100 километров.

Однако этого недостаточно для точного моделирования облаков и глобального круговорота воды.

Для большей точности требуемая вычислительная мощность выше, чем те, что существуют сейчас.

Именно поэтому NVIDIA начала работу над самым мощным в мире суперкомпьютером с искусственным интеллектом.

В Earth-2 этот показатель не называется, однако разработчик заявляет о "методах суперраздельной способности" и скачке в "миллиард раз".

С такой технологией, говорят в NVIDIA, страны, города и даже отдельные деревни смогут получать ранние предупреждения, чтобы адаптироваться к будущим изменениям и опасностям, сделав инфраструктуру более устойчивой. С точными прогнозами люди будут действовать быстрее.

Каких-либо точных деталей о нем нет. Неизвестны и сроки запуска. Однако ясно, что такой инструмент в руках ученых позволит предсказывать будущее климата на десятки лет вперед. Они также смогут заранее понимать, как те или иные меры могут повлиять на климат. Климатические модели учитывают не только физику атмосферы, как в прогнозировании погоды, но и химию, биологию, изменения суши, водных и ледяных запасов земли и человеческую деятельность.

Система будет аналогом Cambridge-1, самого мощного в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом для исследований в сфере охраны здоровья. Ранее в этом году NVIDIA представила его в Великобритании, предоставив использования в ряде ведущих медицинских компаний.