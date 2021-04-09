По состоянию на апрель 2021 года в BlaBlaCar в Украине работает около 20 человек. При этом уже к концу года компания планирует увеличить количество технических специалистов до 50.
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Напомним, в конце 2019 года BlaBlaCar приобрел сервис Busfor (это самый большой агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе). Таким образом BlaBlaCar получил уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.
Почему выбрали Украину
Как говорят в компании, с помощью команды украинских инженеров BlaBlaCar хочет масштабировать продукт в другие страны и регионы.
Мы знаем, что в Украине есть специалисты с большим потенциалом, экспертизой и опытом, которые способны строить глобальные продукты. Их же мы бы хотели видеть частью нашей команды,
– сказал Алексей Лазоренко, генеральный директор BlaBlaCar в Украине.
Украинская команда будет работать над несколькими задачами:
- Создание Global Distribution System (GDS) – это система, лежащая в основе агрегатора автобусных поездок. GDS поможет автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, пассажиры смогут бронировать и покупать билеты.
- Масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны. Сервисом BlaBlaCar пользуется более 100 миллионов людей в Западной и Восточной Европе, Турции, Индии, Латинской Америке, которые получат разнообразие транспортных решений.
- Работа над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов более удобными и надежными.