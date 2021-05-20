Среди 50 тысяч мест встречи, доступных на BlaBlaCar в Украине, Boost покроет около 30% поездок через них. Как сообщили в BlaBlaCar, во время кризиса COVID-19 компания сосредоточила свое внимание на работе с продуктом и ускорила внедрение инноваций в рамках своей долгосрочной стратегии.

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Как компания применяет продукт на базе машинного обучения

Сейчас с помощью машинного обучения на платформе BlaBlaCar принимается около 2 тысяч решений для оптимизации маршрутов и поиска пассажиров. Кроме этого, машинное обучение помогает пользователям совершить успешную поездку, предоставляя индивидуальные рекомендации относительно времени, даты и места отправления и прибытия.

Функция Boost

Компания несколько мисцяв тестировала новую функцию Boost и теперь объявила о ее внедрении. Она отправляет водителям специальные запросы на бронирование, чтобы забрать пассажиров по их маршруту. Таким образом, автовладелец удваивает шансы найти спутников, что дает ему возможность дополнительно сэкономить.



В BlaBlaCar появилась новая функция Boost / Фото BlaBlaCar

Новые возможности для пассажиров

Boost расширяет возможности и для пассажиров.

Новая технология помогает им бронировать места в автомобилях водителей, находящихся поблизости.

Это ускоряет процесс поиска и помогает добраться быстрее до места назначения.

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По словам гендиректора BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко, более 85% украинцев живут в небольших населенных пунктах, откуда не всегда удобно уехать. Именно поэтому компания разрабатывает решения, которые помогут автовладельцам и пассажирам проще и быстрее находить друг друга и путешествовать вместе.

Boost – это лишь часть целого набора новых функций, разработанных BlaBlaCar во время кризиса COVID-19,

– отметил Лазоренко.