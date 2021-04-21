В BlaBlaCar говорят, что Octobus позволит эффективно развивать автобусные перевозки в Украине и масштабировать их в страны, где уже присутствует BlaBlaCar.

Интересно Glovo открывает офис разработки в Киеве: появилась первая вакансия

Этот шаг является частью общей стратегии развития BlaBlaCar.

Планы BlaBlaCar

Компания планирует запустить сервис автобусных перевозок. В частности, вскоре появится сайт, мобильное приложение для онлайн-продаж, колл-центр для продаж по телефону, а также мобильное приложение для водителей и персонала.

Совместно с Octobus мы предложим перевозчикам технологию, с помощью которой они смогут обеспечить оптимальное онлайн присутствие, оптимизировать свои бизнес-процессы, сосредоточившись на ключевых задачах своего бизнеса, качестве предоставляемых услуг для пассажиров и, как следствие, повышению продаж,

– рассказал генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.

Как добавил основатель и CEO Octobus Иван Киров, для автобусных перевозчиков система и в дальнейшем будет независимым инструментом для управления инвентарем и бизнес процессами.

Существующие партнеры BlaBlaCar смогут пользоваться сервисом бесплатно.