В BlaBlaCar говорят, что Octobus позволит эффективно развивать автобусные перевозки в Украине и масштабировать их в страны, где уже присутствует BlaBlaCar.
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Этот шаг является частью общей стратегии развития BlaBlaCar.
Планы BlaBlaCar
Компания планирует запустить сервис автобусных перевозок. В частности, вскоре появится сайт, мобильное приложение для онлайн-продаж, колл-центр для продаж по телефону, а также мобильное приложение для водителей и персонала.
Совместно с Octobus мы предложим перевозчикам технологию, с помощью которой они смогут обеспечить оптимальное онлайн присутствие, оптимизировать свои бизнес-процессы, сосредоточившись на ключевых задачах своего бизнеса, качестве предоставляемых услуг для пассажиров и, как следствие, повышению продаж,
– рассказал генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.
Как добавил основатель и CEO Octobus Иван Киров, для автобусных перевозчиков система и в дальнейшем будет независимым инструментом для управления инвентарем и бизнес процессами.
Существующие партнеры BlaBlaCar смогут пользоваться сервисом бесплатно.
Что известно об Octobus?
Это украинская компания, основанная в 2018 году. По состоянию на 2021 год платформу Octobus используют автобусные перевозчики в 8 странах мира.
В Украине Octobus объединяет автобусных перевозчиков, основные автовокзалы и онлайн-агентства в единое дистрибьюторские пространство, что позволяет продавать десятки тысяч автобусных билетов в месяц.