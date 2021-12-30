Что планировали сделать

О подготовке к отказу от Microsoft Teams в школах земли Гессен заговорили еще в апреле 2021 года. Отказ от американского видеоконференцсервиса должен был быть завершен до конца июля, однако на 29 декабря Teams все еще используется для обучения немецких детей.

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Интересно, что переход на продукт, отвечающий европейским стандартам конфиденциальности, не произошел исключительно из-за бюрократических проволочек. Немецкие чиновники сорвали все сроки, тем самым вынудив школьников продолжить использование Teams.

Как отказывались от продуктов Microsoft

Сообщается, что поначалу все шло очень хорошо. Министерство культуры земли Гессен объявило тендер на создание государственного видеоконференцсервиса, который будет основан на вебтехнологиях и сможет использоваться на любом устройстве.

Победитель тендера нашелся очень быстро, и переход на отечественный продукт немецкие власти успевали завершить своевременно. Однако участник конкурса, занявший второе место, обратился в суд, сетуя на нечестное определение победителя тендера, и выиграл.

Победитель конкурса хотел обжаловать это решение, но его усилия не имели успеха. 9 июля министерство культуры Гессена опубликовало прессрелиз, в котором позволило школам продолжить использование Teams из-за проблем с тендером.

Что было дальше

В начале сентября был объявлен новый тендер, а недавно 23 декабря Высший региональный суд Франкфурта полностью остановил проведение конкурса, заявив, что требования к сервису, указанные в условиях тендера, были недостаточно прозрачными.

Кроме того, предполагаемый победитель конкурса не имел готовой замены Teams. Таким образом, школы Гессена продолжат использовать Teams. Сроки проведения третьего тендера пока не установлены.

Почему в Германии пытаются избавиться от продуктов Microsoft

Власти земли Гессен хотят избавить местные учебные заведения не только от Teams, но и от пакета Microsoft Office. Еще в 2019 году немецкие чиновники заявляли, что использование облачных сервисов Microsoft в базовой конфигурации угрожает конфиденциальности учащихся и учителей.

Важно! Опасения связаны с тем, что Microsoft хранит в своих ЦОД не только диагностические сведения, но и часть документов, открывавшихся в приложениях Office. Это нарушает правила Евросоюза, согласно которым дети до 16 лет не могут самостоятельно давать согласие на обработку данных.

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Стоит отметить, что власти Германии пытаются отказаться от продуктов Microsoft с 2003 года. Они нацелены на использование ПО с открытым исходным кодом. Администрация Мюнхена в 2013 году почти полностью перешла на использование собственного дистрибутива Linux под названием LiMux, однако в 2014 году чиновники серьезно задумались о возвращении в привычную Windows. Процесс перехода назад на ОС Microsoft был завершен к 2020 году.