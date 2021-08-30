Как стало известно, в прошлое отойдут старые датчики Sony IMX686 на 64 мегапикселя. Вместо этого будущие смартфоны будут получать новые 50-мегапиксельные сенсоры. Несмотря на снижение числа пикселей, качество изображения улучшится.

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Что известно о новых датчиках

Неясно, камеры какого именно производителя собираются применять в бюджетниках Xiaomi, Redmi и Poco.

Информацию о переходе опубликовал известный инсайдер с ником Digital Chat Station, однако деталей он не предоставил.

Вероятнее всего это будет Sony IMX766 – сенсор, который уже установлен на OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2, смартфонах Vivo, Honor и iQOO.



OnePlus Nord 2 с датчиком Sony IMX766 / Фото OnePlus

Эти датчики демонстрируют лучшее качество съемки за счет современных технологий, которые лежат в их основе. Увеличенный размер пикселя (1 нанометр против 0,8 нанометра) позволяет камерам захватывать больше света, чем обычно. Это положительно скажется на качестве снимков в ночное время.

50-мегапиксельные датчики есть также у компании Samsung. Такой, например, установлен во флагмане Mi 11 Ultra, который, по данным DxOMARK, сразу после выхода занял первое место в рейтинге фотовозможностей.

Переход на новый сенсор состоится в следующем году.

Напомним, Xiaomi решила отказаться от бренда Mi. Под ним она выпускала не только смартфоны, но и большое количество бытовой техники и умных устройств. Теперь все продукты будут выходить только под брендами Xiaomi, Redmi и POCO.

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