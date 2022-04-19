Thoma Bravo владеет активами на сумму 103 миллиарда долларов. Сколько денег она предложила за соцсеть, неизвестно. Основатель Tesla и SpaceX давал за все 100% акций 43 миллиарда долларов.

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Кандидаты торгуются, компания не продается

Когда мир узнал, что Илон Маск стал новым акционером Twitter, цена компании взлетела на 25 процентов.

И даже с учетом этого роста предприниматель предложил за соцсеть сумму на 6 миллиардов больше, чем она стоит сегодня.

Несмотря на это, он получил решительный отказ как минимум от одного акционера: саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд заявил, что предлагаемая цена все равно недостаточна, потому что не учитывает всех перспектив роста. Он не захотел расставаться со своими ценными бумагами.

С учетом этих фактов можно предположить, что Thoma Bravo должна была предложить еще более высокую цену, чтобы удовлетворить аппетиты всех акционеров. Представитель инвестиционной фирмы отказался от комментариев изданию Reuters, так же как и Twitter, поэтому неизвестно, что ответил Совет директоров.

После заявлений Маска о том, что он хочет стать единоличным руководителем компании, стало известно, что правление Twitter обсуждает использование тактики "ядовитой таблетки", чтобы помешать полному поглощению, пишет издание Speka. Такая тактика известна как план защиты прав акционеров. Ее используют, чтобы избежать враждебных поглощений из-за существенного размывания доли покупки. Это возможно благодаря увеличению количества акций на рынке или благодаря разрешению текущим акционерам покупать больше акций со скидкой. Это делает враждебное поглощение более болезненным с финансовой точки зрения.

Можно предположить, что акционеры просто не хотят продавать свои доли и Thoma Bravo также получит отказ.