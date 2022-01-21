Биолог Роберт Коуи вместе с коллегами из Гавайского университета в Маноа подсчитал, что с 1500 года с лица Земли исчезло от 7,5% до 13% всех известных видов живых существ. Это, по их мнению, самое настоящее массовое вымирание – шестое по счету в истории планеты.
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Массовое вымирание – правда или вымысел
Не все ученые склонны верить в эти утверждения. Часть исследователей сегодня предпочитает вообще игнорировать этот вопрос. Главная проблема в том, что такие вымирания не мгновенные. Они растянуты во времени и в рамках миллионов лет истории планеты считаются "фоновым" значением для природы. Исчезновение одного-двух видов животных при короткой жизни человека малозаметно. И потому массовое вымирание для многих людей кажется мифом, оно недооценено. Однако в масштабах сотен лет картина меняется.
Еще одна проблема в том, что списки Красной книги очень ограничены. В них перечислены преимущественно животные и птицы, но игнорируются беспозвоночные, на долю которых приходится 97% всей фауны Земли. На первом месте стоят малоприятные людям членистоногие, на втором моллюски, чье вымирание остается незамеченным, хотя и имеет решающий вклад в поддержание жизни на планете.
Если говорить о зверях и птицах, то по имеющимся данным с 1500 года их исчезло примерно 1,5% известных видов.
К огорчению, исследование ученых лишь констатирует факт долгого процесса вымирания живых существ. И даже если стать на сторону Коуи и его коллег, все равно придется признать, что мы ничего не можем с этим поделать. Единственное, что остается ученым – описать и сохранить для потомков знания о существовавших когда-то на планете существах.
Массовые вымирания в истории планеты:
- 2,4-2,0 миллиарда лет назад – Кислородная катастрофа – вымирание анаэробных форм жизни.
- 440 миллионов лет назад – ордовицко-силурийское вымирание – исчезло более 60 процентов всех видов морских беспозвоночных.
- 364 миллиона лет назад – девонское вымирание – численность видов морских организмов сократилась на 50 процентов.
- 251,4 миллиона лет назад — большое пермское вымирание, самое массовое из известных, привело к исчезновению более 95 видов живых существ.
- 199,6 миллиона лет назад – триасовое вымирание – в результате которого вымерла, по меньшей мере, половина известных видов, обитавших на Земле в то время.
- 66 миллионов лет назад – меловое вымирание – последнее массовое вымирание, уничтожило 70 процентов всех видов, в частности, динозавров.