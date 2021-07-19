Биологи обнаружили неизвестные науке фрагменты ДНК: что это может быть

В массе ДНК грунтовых микробов нашли крупные молекулы, которые не принадлежат ни бактериям или эукариотам, ни вирусам или плазмидам. Возможно, исследователи столкнулись с новой формой внехромосомной наследственности.

Анализируя молекулы ДНК, выделенные из почвы, биологи обнаружили странные фрагменты, непохожие ни на что известное до сих пор. Эти молекулы заметно отличаются от генов бактерий, вирусов или других организмов и даже от плазмид – небольших фрагментов, которыми могут обмениваться бактериальные клетки, передавая друг другу, например, устойчивость к антибиотикам.

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Что известно о находке

Ученые назвали их "боргами" – в честь существ из фантастического сериала "Звездный путь", способных к прямому обмену наследственностью друг с другом.

Статья, среди авторов которой фигурирует лауреат Нобелевской премии и одна из создателей технологии CRISPR / Cas9 Дженнифер Дудна, еще готовится к публикации в рецензируемом издании.

"Боргов" выделили из образцов почвы, собранных в Калифорнии.

Их нуклеотидные последовательности оказались непохожи на бактериальные, вирусные или эукариотические.

Судя по всему, они, как и плазмиды, представляют собой элементы внехромосомной наследственности.

Однако они намного больше плазмид, которые могут достигать длины максимум в несколько сотен тысяч нуклеотидов, тогда как "борги" – около миллиона.

Пока ученые обнаружили 19 "боргов" и полностью секвенировали четыре из них.

Среди прочего в этих ДНК нашли гены, характерные для метанотрофных бактерий рода Methanoperedens.

Они могут использовать метан в качестве источника и энергии, и углерода, выводя из атмосферы этот парниковый газ. Это делает их предметом особого внимания ученых.

Максимальная численность "боргов" наблюдается в глубоких слоях почвы, для которых характерны условия дефицита кислорода.

Ученые предполагают, что эти фрагменты ДНК служат одним из инструментов метаболизма бактерий, позволяя им активнее утилизировать метан. Возможно, в будущем это позволит использовать "боргов" для повышения продуктивности почв и даже борьбы с глобальным потеплением.