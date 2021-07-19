Анализируя молекулы ДНК, выделенные из почвы, биологи обнаружили странные фрагменты, непохожие ни на что известное до сих пор. Эти молекулы заметно отличаются от генов бактерий, вирусов или других организмов и даже от плазмид – небольших фрагментов, которыми могут обмениваться бактериальные клетки, передавая друг другу, например, устойчивость к антибиотикам.

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Что известно о находке

Ученые назвали их "боргами" – в честь существ из фантастического сериала "Звездный путь", способных к прямому обмену наследственностью друг с другом.

Статья, среди авторов которой фигурирует лауреат Нобелевской премии и одна из создателей технологии CRISPR / Cas9 Дженнифер Дудна, еще готовится к публикации в рецензируемом издании.

"Боргов" выделили из образцов почвы, собранных в Калифорнии.

Их нуклеотидные последовательности оказались непохожи на бактериальные, вирусные или эукариотические.

Судя по всему, они, как и плазмиды, представляют собой элементы внехромосомной наследственности.

Однако они намного больше плазмид, которые могут достигать длины максимум в несколько сотен тысяч нуклеотидов, тогда как "борги" – около миллиона.

Пока ученые обнаружили 19 "боргов" и полностью секвенировали четыре из них.

Среди прочего в этих ДНК нашли гены, характерные для метанотрофных бактерий рода Methanoperedens.

Они могут использовать метан в качестве источника и энергии, и углерода, выводя из атмосферы этот парниковый газ. Это делает их предметом особого внимания ученых.

Максимальная численность "боргов" наблюдается в глубоких слоях почвы, для которых характерны условия дефицита кислорода.

Ученые предполагают, что эти фрагменты ДНК служат одним из инструментов метаболизма бактерий, позволяя им активнее утилизировать метан. Возможно, в будущем это позволит использовать "боргов" для повышения продуктивности почв и даже борьбы с глобальным потеплением.