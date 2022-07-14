Британский тиктокер создал армию из миллионов лягушек ради славы: биологи напуганы последствиями

Иногда тренды TikTok заходят слишком далеко и угрожают не только нашествием надоедливых видео в рекомендациях, но и вредом людям и окружающей среде. Британские биологи шокированы историей подростка, известного под ником "Thinfrog".

Автор задался целью создать "армию лягушек" и судя по его последним публикациям, он уже добился определенных успехов. Однако по мнению ученых, это приведет к биологической катастрофе.

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Биологическая катастрофа

Thinfrog сообщил, что собрал 1,4 миллиона лягушачьих яиц в неглубоком пруду близ своего дома и переместил в бассейн на заднем дворе. Почти из всех вылупились лягушки.

в неглубоком пруду близ своего дома и переместил в бассейн на заднем дворе. Почти из всех вылупились лягушки. Вдохновленный таким успехом тинейджер поведал подписчикам о новом плане: теперь он размышляет о строительстве огромного бассейна, в котором собирается вырастить целую армию из 10 миллионов лягушек.

Я хотел создать величайшую армию лягушек в истории. В следующем году построю гигантский пруд для 10 миллионов лягушек,

– цитирует слова блогера The Guardian.

Что он с ней будет делать, Thinfrog и сам пока не знает, но его популярность в соцсетях увеличивается с каждым днем. Сейчас у него более 2 миллионов подписчиков и более 20 миллионов лайков на странице.

Между тем биологи бьют тревогу. Больше их беспокоят даже не миллионы лягушек, а десятки миллионов безответственных подростков в соцсетях, которые увлекаются Thinfrog и просят у него инструкции, как создать свою "армию" из каких-либо существ, чтобы приобщиться к тренду. Как заявляют ученые, дети понятия не имеют, какой вред нанесут экосистеме региона, когда им надоест возиться с "подопечными" и они "выпустят их на свободу", ведь это гораздо опаснее, чем бездомные собаки и кошки.

"Это заставляет меня вздрагивать", – говорит Тьерра Карри из отдела охраны природы Центра биологического разнообразия. Такое массовое переселение животных создает проблему не только для них самих, но и для других видов, обитающих на местности, в том числе и риск переноса болезней и инвазивных видов. В прошлом один грибок, завезенный людьми, перемещавшими амфибий, вызвал массовое вымирание, уничтожив более 90 видов лягушек.

Ранее аналогичный "трюк" провернули со 100 миллионами божьих коровок в Центральном парке Нью-Йорка. Тиктокер собрал сотни миллионов просмотров и обещал не останавливаться.