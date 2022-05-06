Миллиардер указал информацию о финансировании в заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сообщается, что всего приобщилось 19 инвесторов, которые дадут суммарно 7,1 миллиарда долларов.
Ранее Илон Маск пытается снизить долю собственных денег, которые должен отдать за Twitter
Кто больше
- Самый большой транш, размером в 1 миллиард долларов, направила компания The Lawrence J. Ellison Revocable Trust. За ней стоит Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, американской корпорации, которая является крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения для организаций.
- Второй по объемам инвестиций стала инвесткомпания Sequoia Capital, выделившая 800 миллионов долларов США. Это компания по управлению венчурным капиталом, расположенная в США, Мэнло-Парк, Калифорния. Специализируется на финансировании компаний технологического сектора.
- 700 миллионов дала VyCapital, инвестиционная компания в области технологий, специализирующаяся только на тех предприятиях, которые, по их мнению, способны оказать существенное влияние на человечество.
- Криптовалютная биржа Binance выделила 500 миллионов долларов на финансирование соглашения по поглощению социальной сети Twitter. Она вошла в пятерку крупнейших инвесторов.
В списке, предоставленном Комиссией по ценным бумагам и биржам США, учтены только новые инвесторы. Отдельным пунктом указан принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауда, который уже является акционером Twitter и вместо получения денежной компенсации за ценные бумаги просто вложит в компанию свои 35 миллионов акций. По предложенной Маской цене (54,2 доллара за штуку) его пакет оценивается примерно в 1,9 миллиарда долларов.
По словам источников CNBC, после закрытия соглашения с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев. С ноября 2021 года соцсеть возглавлял Параг Агравал, который сменил на этом посту основателя Джека Дорси. Вернется ли нынешний директор на свой пост потом – неясно. Возможно, Маск захочет возложить руководство на другого человека, так как именно при Дорси и Агравали миллиардер был недоволен тем путем, по которому шла компания.