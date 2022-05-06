Миллиардер указал информацию о финансировании в заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сообщается, что всего приобщилось 19 инвесторов, которые дадут суммарно 7,1 миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск пытается снизить долю собственных денег, которые должен отдать за Twitter

Кто больше

Самый большой транш, размером в 1 миллиард долларов, направила компания The Lawrence J. Ellison Revocable Trust. За ней стоит Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, американской корпорации, которая является крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения для организаций.

За ней стоит Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, американской корпорации, которая является крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения для организаций. Второй по объемам инвестиций стала инвесткомпания Sequoia Capital , выделившая 800 миллионов долларов США. Это компания по управлению венчурным капиталом, расположенная в США, Мэнло-Парк, Калифорния. Специализируется на финансировании компаний технологического сектора.

, выделившая 800 миллионов долларов США. Это компания по управлению венчурным капиталом, расположенная в США, Мэнло-Парк, Калифорния. Специализируется на финансировании компаний технологического сектора. 700 миллионов дала VyCapital, инвестиционная компания в области технологий, специализирующаяся только на тех предприятиях, которые, по их мнению, способны оказать существенное влияние на человечество.

инвестиционная компания в области технологий, специализирующаяся только на тех предприятиях, которые, по их мнению, способны оказать существенное влияние на человечество. Криптовалютная биржа Binance выделила 500 миллионов долларов на финансирование соглашения по поглощению социальной сети Twitter. Она вошла в пятерку крупнейших инвесторов.

В списке, предоставленном Комиссией по ценным бумагам и биржам США, учтены только новые инвесторы. Отдельным пунктом указан принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауда, который уже является акционером Twitter и вместо получения денежной компенсации за ценные бумаги просто вложит в компанию свои 35 миллионов акций. По предложенной Маской цене (54,2 доллара за штуку) его пакет оценивается примерно в 1,9 миллиарда долларов.

По словам источников CNBC, после закрытия соглашения с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев. С ноября 2021 года соцсеть возглавлял Параг Агравал, который сменил на этом посту основателя Джека Дорси. Вернется ли нынешний директор на свой пост потом – неясно. Возможно, Маск захочет возложить руководство на другого человека, так как именно при Дорси и Агравали миллиардер был недоволен тем путем, по которому шла компания.