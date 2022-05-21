Билл Гейтс рассказал, каким смартфоном он пользуется

Бывший глава Microsoft поделился с форумчанами на Reddit информацией о том, каким смартфоном он сейчас пользуется. Читателей удивило, что устройство не является продуктом Microsoft.

Миллиардер предпочел смартфон производства Samsung. Модель Galaxy Fold 3 с гибким экраном завоевала внимание Гейтса.

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У меня есть Android Galaxy Z Fold3. Пробую разные. С этим экраном я могу обойтись отличным ноутбуком и телефоном и не нуждаюсь в чем-то еще,

– рассказал бывший глава Microsoft.

Пользователи Reddit акцентировали внимание на том, что Гейтс мог бы использовать Microsoft Surface Duo 2, но, как и первое поколение, этот аппарат провалился в продажах и уступает гибкому флагману Samsung буквально по всем направлениям.

Что касается других смартфонов или выбранного им ноутбука, Гейтс, к сожалению, подробностей не раскрыл.

"Ну купите, пожалуйста!"

Необычный смартфон от Microsoft является очень странным устройством. Создается впечатление, что в компании не совсем понимали с какой целью его разрабатывали и на кого оно ориентировано. Первый смартфон серии, если это можно так назвать, провалился в продажах. Второй тоже не стал популярен среди пользователей. Что и говорить, даже самые требовательные среди фанатов экзотической техники не совсем понимают для чего это устройство.

В марте цена смартфона Microsoft Surface Duo 2 была понижена с 1500 до 1250 долларов, а теперь продавцы вообще предлагают приобрести телефон из 128 ГБ флэш-памяти за 1000 долларов. Версия с 256 ГБ флэш-памяти предлагается за 1100 долларов.



Смартфон Microsoft Surface Duo 2 / Фото Microsoft

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Характеристики Microsoft Surface Duo 2

Surface Duo 2 получил экраны AMOLED диагональю 5,8 дюйма, разрешением 1892х1344 пикселя с кадровой частотой 90 Гц. В разложенном состоянии образуется экран диагональю 8,3 дюйма, разрешением 2688х1892 пикселя. Максимальная яркость достигает 800 кд/м2, а защита дисплеев обеспечивает крепкое закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Surface Duo 2 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 888 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. В качестве операционной системы используется Android 11. Surface Duo 2 работает со стилусом Surface Slim Pen 2 с магнитным креплением. В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 4450 мАч с поддержкой зарядки мощностью 23 Вт.