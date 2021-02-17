После ухода от обязанностей директора Amazon Джефф Безос планирует заняться космической программой Blue Origin. Илон Маск теме космоса уделяет значительную часть своего времени и денег. Билл Гейтс же призвал миллиардеров уделить больше внимания земным проблемам.

Несмотря на то, что Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека планеты, он продолжает занимать четвертую позицию в списке Forbes. Первое место то и дело переходит от Джеффа Безоса к Илону Маску и обратно. Последние активно работают над освоением космоса, а планы основателя SpaceX нацелены на колонизацию Марса.

Интересно Bloomberg: продукция Supermicro более 10 лет используется спецслужбами Китая

Марс или Земля

Как отмечает CNBC, основатель Microsoft в одном из недавних выступлений высоко оценил вклад Илона Маска в дело борьбы за улучшение экологии, поскольку он в значительной степени способствовал популяризации электромобилей и солнечной электроэнергетики. Себя Он при этом не смог назвать "человеком Марса", заявив, что с помощью ракет всех проблем решить нельзя.

Что же, важно сказать, что, то, что Илон сделал с Теслой, является одним из крупнейших вкладов в изменение климата, которые кто-либо когда-либо делал. И вы знаете, недооценивать Илона – это не очень хорошая идея,

– сказал Гейтс Кари Свишер в ее подкасте "Sway".

Перевод пассажирского автотранспорта на электротягу, по словам Гейтса, решает лишь треть глобальных экологических проблем, и это самая легкая часть. Производство стали, цемента и мяса оказывают на климат такое же пагубное влияние, как эксплуатация автотранспорта, но требуют гораздо больших усилий по защите экологии.

Говоря о возможности космического путешествия, Билл Гейтс заявил, что предпочел бы эквивалентную сумму денег потратить на покупку вакцин для нуждающихся, спасая тем самым чьи-то жизни.

Я не собираюсь платить много денег, потому что мой фонд может купить вакцины против кори и спасти жизнь за 1000 долларов. Поэтому, что бы я ни делал, я всегда думаю: ну, я мог бы потратить эти 1000 долларов на покупку вакцины против кори,

– добавляет Билл Гейтс.