Государственное предприятие Укрзализныця запустит в работу чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram. Функцией ботов среди прочего будет продажа билетов на поезда.

Проект стартует в сотрудничестве с Visa и компанией Middleware Inc., выступающей технологическим партнером. Работать все будет на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine, сообщает Укрзализныця.

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Перевозчик также анонсировал пресс-конференцию "Укрзализныця запускает чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов", которая пройдет во вторник 12 января 2021 года, в 09:30.

Пока не известно, как именно будет происходить процесс покупки и получения билетов, однако удобство такого решения неоспоримо. Детали о работе чат-ботов для покупки билетов от Укрализныци будут известны минимум после объявленной пресс-конференции.

Движение поездов во время локдауна

Недавно в Укрзализныце рассказали, как будет происходить курсирование поездов во время локдауна, введенного с 8 по 24 января.

Перевозчик отметил, что обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране, а также позаботится об обеспечении всех противоэпидемических мер для безопасности пассажиров во время путешествий.