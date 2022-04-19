Билеты на Марс смогут позволить себе многие жители Земли, – Илон Маск

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что гипотетическая цена в 100 тысяч долларов за билет на Красную планету должна быть по карману для многих жителей Земли. Полетит туда космический корабль Starship, который сейчас активно разрабатывается.

Напомним, что в SpaceX ранее озвучивались планы о сооружении автономного поселения на Марсе в течение ближайших десятилетий. Самый большой в истории космический корабль Starship должен быть готов для этих целей уже в ближайшие годы.

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Если переезд на Марс стоит, например, 100 тысяч долларов, то я думаю, что почти каждый сможет работать, чтобы наконец накопить 100 тысяч и иметь возможность отправиться на Красную планету, если захочет. Мы хотим сделать это доступным для всех,

– заявил Маск во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андерсоно.

Во время интервью миллиардер также упомянул другие варианты финансирования, включая правительственные программы и возможность получения кредита, который можно использовать для переселения на другую планету.