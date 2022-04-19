Билеты на Марс смогут позволить себе многие жители Земли, – Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что гипотетическая цена в 100 тысяч долларов за билет на Красную планету должна быть по карману для многих жителей Земли. Полетит туда космический корабль Starship, который сейчас активно разрабатывается.
Напомним, что в SpaceX ранее озвучивались планы о сооружении автономного поселения на Марсе в течение ближайших десятилетий. Самый большой в истории космический корабль Starship должен быть готов для этих целей уже в ближайшие годы.
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Если переезд на Марс стоит, например, 100 тысяч долларов, то я думаю, что почти каждый сможет работать, чтобы наконец накопить 100 тысяч и иметь возможность отправиться на Красную планету, если захочет. Мы хотим сделать это доступным для всех,
– заявил Маск во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андерсоно.
Во время интервью миллиардер также упомянул другие варианты финансирования, включая правительственные программы и возможность получения кредита, который можно использовать для переселения на другую планету.
- В прошлом Маск оценивал стоимость полета на Марс и обратно в сумму от 100 до 500 тысяч долларов.
- В 2020 году он заявлял о намерении построить 1000 космических кораблей Starship в течение 10 лет, чтобы к 2050 году отправить на Марс 1 миллион человек, которые будут заниматься строительством полностью автономного города на поверхности Красной планеты.
- Позже он также намекал, что первый человек может высадиться на Марсе уже в 2029 году.