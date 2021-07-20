Безудержные эмоции и обливание шампанским: как экипаж New Shepard отреагировал на полет
Источник:24 канал
Во вторник, 20 июля, состоялось поистине историческое событие – практически первый полноценный туристический полет в космос, в котором участвовали обычные люди. Кроме миллиардера Джеффа Безоса на борту капсулы находилось еще трое пассажиров и все они по возвращении на Землю не сдерживали своих эмоций.
Как прошел полет
Ракета New Shepard осуществила успешный старт незадолго после которого капсула с экипажем отстыковалась и продолжила подниматься по инерции в космос преодолевая линию Кармана – условную границу, которая расположена на высоте в 100 километров от поверхности.
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После отстыковки экипаж не мог сдержать эмоций и в переговорах с контрольным центром можно было слышать возгласы, как Джеффа Безоса так и космических туристов.
Капсула с экипажем / Скриншот
После примерно четырех минут в невесомости капсула начала спускаться на Землю:
- сначала успешную посадку совершила ракета New Shepard;
- впоследствии на нужной высоте раскрылись вспомогательные парашюты;
- они вытащили и помогли раскрыться основным парашютам;
- капсула начала медленное снижение;
- перед посадкой двигатель капсулы активировался, чтобы снизить скорость и капсула успешно приземлилась на поверхность.
Впечатления экипажа от полета
После посадки специалисты быстренько отключили от капсулы парашюты, привезли ступеньки и открыли ее, после чего члены экипажа по очереди начали выходить на землю, где их ждали родные и друзья, которые собрали небольшую толпа.
Первым вышел Джефф Безос и судя по его эмоциям полет ему очень понравился:
Джефф Безос покидает капсулу после возвращения из космоса / Скриншот
После Безоса капсулу покинул теперь уже самый молодой в истории астронавт Оливер Деймен. Этот полет, судя по всему, он запомнит на всю жизнь:
Оливер Деймен / Скриншот
Еще на предыдущем фото можно заметить яркие эмоции самой старшей астронавтки, побывавшей в космосе – 82-летней Уолли Фанк. Она спустилась по лестнице вслед за Дейменом. Впоследствии она еще раз поблагодарила Безоса за эту возможность:
Уолли Фанк и Джефф Безос / Скриншот
Последним покинул капсулу брат миллиардера и владельца Blue Origin Марк Безос, который тоже заметно доволен полетом:
Марк Безос / Скриншот
После того как весь экипаж собрался рядом с капсулой Безос, Марк и еще несколько членов команды откупорили праздничное шампанское и окропили им всю толпу.
Празднование успешной миссии / Скриншот
Впоследствии члены экипажа и команды сели в машины и покинули место посадки.
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Интересные факты об историческом полете Blue Origine
- Миссия в рамках которой был совершен полет носит название NS-16 и является шестнадцатым по счету полетом ракеты New Shepard;
- Сама ракета New Shepard названа в честь первого астронавта Соединенных Штатов Алана Шепарда;
- Старт ракеты состоялся 20 июля не просто так – это 52-я годовщина полета корабля "Апполон-11", который доставил на Луну первых людей, высадившихся на спутник – Нила Армстронга и Базза Олдрина в 1969 году;
- Это первый полет New Shepard с пассажирской капсулой, в котором участвовали люди. Ранее полеты были беспилотные, а в предыдущем в космос отправили манекен.
- Капсула с экипажем поднялась на высоту более 100 километров (за линию Кармана). Это выше чем недавний полет Virgin Galactic, в рамках которого ракетоплан VSS Unity доставил в космос Ричарда Брэнсона и команду на высоту примерно 86,1 километра;
- Это первый полноценный туристический космический полет, поскольку кроме владельца Blue Origin в космос отправились трое обычных людей, которые не являются сотрудниками компании или профессиональными астронавтами, кроме Уолли Фанк, однако она уже давно на пенсии;
- Полет побил сразу три рекорда, поскольку в космос одновременно отправились: самый богатый человек планеты, самый молодой человек, который побывал в космосе и самый старший человек в космосе.
- Что касается Уолли Фанк, то она профессиональный пилот и эксперт по безопасности полетов. Она прошла отбор в рамках программы подготовки астронавтов NASA в 1961 году к проекту Меркурий-13 вместе с 12 женщинами. Однако тогда ни одна из женщин в космос не полетела, поэтому Фанк ждала своего полета в космос более 60 лет.
- Касательно самого молодого члена экипажа, то 18-летний Оливер Деймен будущий студент и сын голландского миллионера и инвестиционного банкира Джоса Деймена. Он не должен был лететь в космос вообще, однако загадочный покупатель билета за 28 миллионов долларов перенес свой полет и место досталось отцу Оливера Джосу, который тоже принимал участие в аукционе. Впрочем, и он не смог полететь из-за планов, поэтому отдал место своему сыну.