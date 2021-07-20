Как прошел полет

Ракета New Shepard осуществила успешный старт незадолго после которого капсула с экипажем отстыковалась и продолжила подниматься по инерции в космос преодолевая линию Кармана – условную границу, которая расположена на высоте в 100 километров от поверхности.

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После отстыковки экипаж не мог сдержать эмоций и в переговорах с контрольным центром можно было слышать возгласы, как Джеффа Безоса так и космических туристов.



Капсула с экипажем / Скриншот

После примерно четырех минут в невесомости капсула начала спускаться на Землю:

сначала успешную посадку совершила ракета New Shepard;

впоследствии на нужной высоте раскрылись вспомогательные парашюты;

они вытащили и помогли раскрыться основным парашютам;

капсула начала медленное снижение;

перед посадкой двигатель капсулы активировался, чтобы снизить скорость и капсула успешно приземлилась на поверхность.



Спуск и приземление ракеты и капсулы / Скриншоты Спуск и приземление ракеты и капсулы / Скриншоты

Впечатления экипажа от полета

После посадки специалисты быстренько отключили от капсулы парашюты, привезли ступеньки и открыли ее, после чего члены экипажа по очереди начали выходить на землю, где их ждали родные и друзья, которые собрали небольшую толпа.

Первым вышел Джефф Безос и судя по его эмоциям полет ему очень понравился:



Джефф Безос покидает капсулу после возвращения из космоса / Скриншот

После Безоса капсулу покинул теперь уже самый молодой в истории астронавт Оливер Деймен. Этот полет, судя по всему, он запомнит на всю жизнь:



Оливер Деймен / Скриншот

Еще на предыдущем фото можно заметить яркие эмоции самой старшей астронавтки, побывавшей в космосе – 82-летней Уолли Фанк. Она спустилась по лестнице вслед за Дейменом. Впоследствии она еще раз поблагодарила Безоса за эту возможность:



Уолли Фанк и Джефф Безос / Скриншот

Последним покинул капсулу брат миллиардера и владельца Blue Origin Марк Безос, который тоже заметно доволен полетом:



Марк Безос / Скриншот

После того как весь экипаж собрался рядом с капсулой Безос, Марк и еще несколько членов команды откупорили праздничное шампанское и окропили им всю толпу.



Празднование успешной миссии / Скриншот

Впоследствии члены экипажа и команды сели в машины и покинули место посадки.

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