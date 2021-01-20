Украинцы, официально зарегистрированные как безработные, смогут пройти бесплатное обучение по программированию. Сейчас обучение проводят только в Киеве.

Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании 20 января. Такое решение решили принять из-за роста количества безработных. Также в правительстве отметили, что украинские ИТ-компании испытывают нехватку специалистов.

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Подробнее об обучении

Отбор кандидатов на обучение будет происходить в два этапа. Сначала кандидаты пройдут компьютерное тестирование (его разрабатывают и утверждают в Минцифре).

Далее будут проходить предварительные собеседования с кандидатами, после этого кандидаты должны пройти тесты, которые будут проводить карьерные советники филиалов Киевского городского центра занятости.

После успешного прохождения первого этапа, кандидаты попадают на второй. Тогда комиссия Центра занятости изучает документы кандидата и проводят собеседование.

Для собеседования кандидат подает следующие документы: