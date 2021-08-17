Blue Origin и Джефф Безос никак не могут смириться с поражением в конкурсе организованном NASA, где контракт на лунный транспорт отдали SpaceX. На этот раз компания Безоса намерена довести дело до суда.

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На что жалуются в Blue Origin

Представитель компании заявил, что в контракте со SpaceX присутствует масса проблем, которые должны быть решены для восстановления справедливой конкуренции.

Заметим, что, по словам самой NASA, важную роль в принятии решения в пользу SpaceX сыграло то, что компания Маска запросила за свои услуги в два раза меньше денег, чем Blue Origin.

Это уже не первый раз, когда Blue Origin выступает против решения NASA по контракту со SpaceX. Несколько недель назад Счетная палата правительства США отклонила аналогичный протест компании, поддержав решение NASA.

После такого решения Blue Origin, которая постоянно упоминает о добросовестной конкуренции, пошла на несколько странный и непонятный шаг, который не вписывается в эту идею. Компания Джеффа Безоса опубликовала инфографику, в которой сравнила свой посадочный модуль с решением SpaceX, раскритиковав последнее.

Компания заявила, что ракета-носитель Starship еще никогда не выходила на орбиту, в то время как Blue Origin предлагает только проверенные временем технологии. Однако в своей инфографике Blue Origin видимо забыла упомянуть и тот факт, что она сама не имеет рабочей ракеты способной к полетам на околоземную орбиту. Зато компания Илона Маска имеет более чем успешный опыт со своей Falcon 9 и другими проектами.

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Starship вышел на финишную прямую

Тем временем компания SpaceX продолжает работу над Starship. Недавно прототип космического корабля установили на первую степень – сверхтяжелую ракету Super Heavy. Всю конструкцию собрали на недавно завершенной башне обслуживания. В целом вся конструкция является крупнейшей в мире ракетой.

Теперь элементы системы Starsip ждут различные испытания, однако Илон Маск подчеркнул, что корабль будет готов к своему первому орбитальному полету уже в ближайшее время.