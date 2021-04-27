Ранее мы сообщали, что NASA остановило выбор на корабле Starship от SpaceX. Причиной, в частности, стало недостаточное финансирование со стороны Конгресса и пересмотр контракта со стороны SpaceX.

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Безос против Маска

Blue Origin подала 26 апреля протест в Счетную палату США против решения NASA выбрать в роли подрядчика программы Human Landing System (HLS) только компанию SpaceX. В 175-страничном документе юристы Джеффа Безоса приводят аргументы того, что якобы NASA изменило условия конкурса.

Из-за этого, говорится в протесте, компании, участвующие в конкурсе, не получили возможность внести коррективы в свои предложения в связи с сокращением бюджета. Кроме того, NASA неверно оценила некоторые аспекты предложений Blue Origin и SpaceX, считают юристы Безоса.

Позиция Blue Origin

Согласно заявлению, "национальная команда" компаний, в которую, кроме Blue Origin, входили Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman, предлагали построить спусковой модуль за 5,99 миллиарда долларов (что почти вдвое дороже, чем просила SpaceX за свой проект). Однако, если бы сборная знала о сокращении бюджета, то смогла бы подготовить другое предложение, считают авторы заявления.

Blue Origin могла сделать и сделала бы ряд действий, чтобы пересмотреть внесенное предложение, снизить цену, чтобы приблизиться к финансированию, доступному агентству, и/или предложить альтернативный график,

– сказано в документе.

Важно. NASA запрашивала на 2021 финансовый год на программу HLS 3,3 миллиарда долларов, но получила лишь 850 миллионов.

Обвинения в сторону NASA

Среди других претензий Blue Origin то, что NASA предоставляет "необоснованное преимущество" Starship. SpaceX взялась за короткий срок построить полностью многоразовый корабль, который до сих пор не проходил испытаний по дозаправке на орбите. В то время как предложение Blue Origin совместимо с существующими ракетами, "требует всего трех запусков и использует системы, доказавшие свою эффективность".

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В конце авторы протестного заявления отмечают, что такой прецедент подрывает всю индустрию коммерческой космонавтики, угрожает американским производителям и негативно отразится на рабочих по всей стране. Ведь производство SpaceX, в отличие от "национальной сборной", вертикальное – компания Илона Маска занимается производством почти всех компонентов для Starship самостоятельно.

Интересный факт. Соперничество Маска и Безоса продолжается не один год. В 2019 году они заочно поспорили о том, чье видение освоения Солнечной системы более практичное и разумное. Напомним, что Маск поддерживает идею колонизации Марса, в то время, как Безос считает, что человечеству вообще не нужны планеты для жизни.