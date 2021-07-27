Предложение Джеффа Безоса

Безос заявил, что Blue Origin откажется от всех выплат со стороны NASA в этом и следующих двух финансовых годах. Кроме того, компания полностью профинансирует проект по разработке ракеты для выхода на низкую околоземную орбиту. Взамен Blue Origin хочет получить от NASA контракт на фиксированную сумму.

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Предложение не является отсрочкой, а прямым и постоянным отказом от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное,

– написал Безос администратору NASA Биллу Нельсону.

"Лунный" контракт NASA

В апреле 2021 года NASA заключило единый контракт с компанией Илона Маска SpaceX на сумму 2,89 миллиардов долларов на строительство следующего лунного посадочного модуля с экипажем в рамках программы Human Landing Systems.

Перед тем как выбрать подрядчика, НАСА дало SpaceX, Blue Origin и Dynetics 10-месячные контракты на подготовку проектов, на основе которых будут вестись разработки лунных посадочных модулей. Однако в мае этого года контракт со SpaceX был приостановлен из-за жалоб конкурентов.

Интересно! В письме к NASA Безос отметил, что ведомству следует создать конкурентоспособную стратегию. В противном случае оно ограничит свои собственные возможности.

Безос и космос

Основатель Amazon и Blue Origin на прошлой неделе совершил успешный подъем на ракете New Shepard к границе космического пространства. Вместе со своим братом, пионером американской астронавтики и 18-летним студентом Безос провел в специальной капсуле на высоте 100 километров в условиях низкой гравитации несколько минут, после чего благополучно вернулся обратно на Землю. Весь полет занял 10 минут и 10 секунд.

После успешного полета New Shepard Джефф Безос похвастался, что Blue Origin продала билетов на туристические запуски на 100 миллионов долларов. Сейчас компания занята активным строительством новых многоразовых ускорителей для корабля New Shepard для проведения более частых запусков.