Похоже, теперь Джефф Безос тоже проникся проблемами экологии и производственных мощностей, которые негативно влияют на планету. Теперь миллиардер готов бороться с негативными последствиями производства и похоже, нашел для этого решение.

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Это единственная планета, одна на всех, и такая хрупкая... Мы живем на такой прекрасной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромная, и мы можем пренебрегать ею и небрежно обращаться,

– рассказал Безос в интервью NBC News.

Что предлагает Джефф Безос

По мнению Безоса, есть только одно решение, которое может существенно изменить ситуацию к лучшему. Миллиардер считает, что нам нужно взять всю тяжелую промышленность, которая загрязняет планету, и отправить ее в космос. На достижение этой цели пойдут десятки лет, но начать нужно уже.

Почему это плохая идея

На первый взгляд план миллиардера идеальный – все тяжелое производство за пределами Земли больше не оказывает отрицательного влияния на атмосферу планеты, однако здесь есть несколько существенных минусов, которые будет далеко не просто решить.

Во-первых, производство в условиях невесомости, как и вывод его за пределы Земли обойдется в астрономическую сумму.

производство в условиях невесомости, как и вывод его за пределы Земли обойдется в астрономическую сумму. Во-вторых, нужно решить массу логистических проблем, обучить персонал и наладить инфраструктуру.

нужно решить массу логистических проблем, обучить персонал и наладить инфраструктуру. В-третьих, для того, чтобы доставлять сырье на орбиту, а готовый продукт на Землю, ракетам типа Starship от SpaceX придется курсировать туда и обратно в темпе автобусных маршрутов, а негативное влияние на атмосферу, которое они вызывают, может легко превзойти загрязнение от производства на планете.

Кроме того план Безоса нельзя назвать инновационным, ведь такие идеи предлагались и до него. Идею миллиардера можно даже назвать ошибочной, ведь убрать "подальше от глаз" источник наших экологических проблем, это не решение.

Нужно развивать новые технологи и менять производства, преобразовывая их в экологические. Отправить фабрику, которая загрязняет атмосферу на орбиту, мало чем отличается от того, чтобы отправить ее в одну из стран третьего мира, чтобы она не мозолила глаза.

Но стоит ли ждать действительно инновационных идей от человека, чья компания (говорится о Amazon) откровенно ворует идеи у стартапов и сразу выпускает на рынок конкурирующие продукты? Вопрос риторический.