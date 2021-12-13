Безос и Брэнсон получат статус астронавта, но в 2022 году все изменится

После полета миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса в космос возникли споры относительно того, можно ли их называть астронавтами. Вопрос присуждения статуса астронавта космическим туристам завис в воздухе. Теперь стало известно, получат ли они вожделенные крылышки, однако в следующем году все будет совсем иначе.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) пересмотрело условия награждения "крылышками астронавтов" космических туристов, которые посетили космос в рамках коммерческих полетов. Сначала по новым правилам Джеффу Безосу и другим туристам звание астронавта так и не предоставили, однако с 10 декабря FAA вновь изменило условия награждения, и все, кто побывал в космосе в 2021 году получили право называться астронавтами.

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В то же время такая практика выдачи знаков отличия коммерческого астронавта на этом прекращается для всех и навсегда.

Коммерческие астронавты

Программа поддержки коммерческих пассажирских полетов была предложена Федеральным управлением гражданской авиации в 2004 году для популяризации нового направления. Для участников полетов был предложен знак отличия коммерческого астронавта в виде крыльев с соответствующей надписью.

Чтобы его получить нужно соответствовать федеральным требованиям к подготовке экипажа и совершить полет на высоту более 80 километров. В июле этого года было добавлено третье требование: в ходе полета нужно внести вклад в общественную безопасность или безопасность полетов человека в космос.

Так Безос астронавт или нет?

Джефф Безос во время первого полета на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin не мог считаться ни членом экипажа (корабль летел в автоматическом режиме), ни человеком, который сделал вклад в безопасность полетов человека в космос во время полета.

По этим причинам ему было отказано в награждении, как и пассажирам, которые в этом году слетали в космос на кораблях SpaceX Crew Dragon и Virgin Galactic SpaceShipTwo. Всего в пассажирских полетах приняли участие 15 человек, включая Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса. Все они не получили "крылья" астронавтов от FAA.

Согласно новому постановлению Федерального управления гражданской авиации, все эти люди все-таки получат знаки отличия коммерческих астронавтов, а также этого знака будут удостоены все те, кто полетит в пассажирских креслах до конца текущего года. В частности, это касается пассажиров New Shepard NS-19, который совершил полет 11 декабря.

Что с будущими космическими туристами

С 2022 года FAA прекращает выдавать "крылья" астронавтов вообще всем, то есть и пассажирам, и членам экипажей, обещая взамен вести на сайте реестр астронавтов, которые уже получили значки, и тех, кто будет летать повторно.

Все, кто отправится в космос в рамках коммерческих миссий, смогут получить памятный знак почетных коммерческих крыльев астронавта. Его получат те лица, которые "продемонстрировали выдающийся вклад или полезные услуги для индустрии коммерческих пилотируемых космических полетов".

Первые два почетных знака выданы членам экипажа SpaceShipTwo VSS Enterprise, которые потерпели крушение в 2014 году. Тогда аппарат компании Virgin Galactic разбился, серьезно ранив одного пилота (Питера Зиболда) и убив второго (Майкла Элсбери).