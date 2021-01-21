20 января Джо Байден прошел церемонию инаугурации и вступил в должность президента США — теперь он вместе с ближайшим окружением будет жить в Белом доме. Но его привычки могут поставить под угрозу информационную безопасность резиденции, считают журналисты.

Президент США занимается на велотренажере каждый день, но пустят ли его с тренажером в Белый дом – пока большой вопрос. материалы на эту тему опубликовали сразу два издания: The New York Times и Popular Mechanics.

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Почему именно тренажер несет угрозу безопасности

По данным NYT, каждый день Байдена на самоизоляции начинался с тренировки в зале, где стоял велотренажер Peloton, гантели и беговая дорожка. Как сообщил журналистам близкий к семье президента источник, Байден настолько любит свой тренажер, что они с женой спорят, кто будет заниматься на нем первым.

Однако велотренажеры Peloton не просто имитируют катание на велосипеде (по цене более 2,5 тысячи долларов за штуку) – они оснащены камерами, микрофонами и дисплеем с возможностями видео- и аудиосвязи с другими людьми. По мнению журналистов NYT и PM, наличие именно этих составляющих не позволит Байдену взять тренажер с собой в Белый дом.

Однако опрошенные NYT эксперты считают, что президент все же может получить свой байк после работы с ним Секретной службы и Агентства по национальной безопасности США. Правда, после этого в устройстве может не остаться привычных функций.

По словам бывшего заместителя директора АНБ Ричарда Х. Леджетта-младшего, чтобы в Белом доме можно было установить Peloton, с него нужно будет убрать камеру и микрофон. При этом Байдену, скорее всего, посоветуют выбирать неприметный никнейм и менять его ежемесячно, а также не проводить конфиденциальные разговоры вблизи устройства.

До Байдена с ограничениями Белого дома сталкивались Барак Обама и Дональд Трамп. Во времена Обамы еще были популярны смартфоны BlackBerry, а он не захотел от них отказываться. В свою очередь Трамп хотел использовать для твиттера и звонков старым друзьям iPhone вместо специального безопасного устройства.