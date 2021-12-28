Безопасно или нет: Telegram ответил на обвинения в плохой защите мессенджера

27 декабря мы писали о том, что основатель мессенджера Signal раскритиковал Telegram за якобы плохую защиту данных пользователей. Мол, даже Facebook и WhatsApp более конфиденциальны. С ответом Telegram не замедлил.

Одним из изданий, опубликовавших слова главы Signal Мокси Марлинспайка, был ресурс о технологиях iXBT. Впоследствии, как пишет редакция, им поступило небольшое письмо с комментарием от разработчиков Telegram.

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Что говорят в Telegram

В статье содержится утверждение, что Telegram хранит пользовательские данные в виде обычного текста. Это неправда. Все, что хранится в облаке Telegram надежно зашифровано,

– прокомментировали представители мессенджера в письме.

К сожалению, никакой конкретики. В комментарии разработчики не объяснили, как именно они защищают данные пользователей.

Другому изданию iGuides представители приложения рассказали следующее: "В речи утверждается, что государственные органы могут шпионить за пользователями Telegram. Это неправда. Telegram использует распределенную инфраструктуру с пользовательскими данными, хранящимися в нескольких центрах обработки данных по всему миру в различных юрисдикциях. Ключи шифрования, защищающие эти данные никогда не хранятся вместе с данными, которые они защищают. В настоящее время Telegram передал 0 байтов пользовательских данных третьим лицам, включая правительства".

Как Telegram шифрует данные

Однако информация о шифровании Telegram не является тайной. Она содержится на официальном сайте приложения.

Так, указано, что обычные чаты шифруются собственным методом Павла Дурова.

После этого чаты и ключи от них разбиваются на несколько частей и рассылаются на разные серверы в разных странах.

Секретные чаты применяют классическое сквозное шифрование p2p. В этом случае переписка хранится только на устройствах собеседников, а сервер выступает только в роли передатчика.

После того как Дуров покинул руководство соцсетью ВКонтакте, предприниматель вместе со своим братом Николаем Дуровым написал собственный код для шифрования данных, который и лег в основу Telegram.

Напомним, Мокси Марлинспайк заявил, что переписка Telegram хранится на серверах едва ли не в виде обычных текстовых файлов без какого-либо шифрования.