Одним из изданий, опубликовавших слова главы Signal Мокси Марлинспайка, был ресурс о технологиях iXBT. Впоследствии, как пишет редакция, им поступило небольшое письмо с комментарием от разработчиков Telegram.

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Что говорят в Telegram

В статье содержится утверждение, что Telegram хранит пользовательские данные в виде обычного текста. Это неправда. Все, что хранится в облаке Telegram надежно зашифровано,

– прокомментировали представители мессенджера в письме.

К сожалению, никакой конкретики. В комментарии разработчики не объяснили, как именно они защищают данные пользователей.

Другому изданию iGuides представители приложения рассказали следующее: "В речи утверждается, что государственные органы могут шпионить за пользователями Telegram. Это неправда. Telegram использует распределенную инфраструктуру с пользовательскими данными, хранящимися в нескольких центрах обработки данных по всему миру в различных юрисдикциях. Ключи шифрования, защищающие эти данные никогда не хранятся вместе с данными, которые они защищают. В настоящее время Telegram передал 0 байтов пользовательских данных третьим лицам, включая правительства".

Как Telegram шифрует данные

Однако информация о шифровании Telegram не является тайной. Она содержится на официальном сайте приложения.

Так, указано, что обычные чаты шифруются собственным методом Павла Дурова.

После того как Дуров покинул руководство соцсетью ВКонтакте, предприниматель вместе со своим братом Николаем Дуровым написал собственный код для шифрования данных, который и лег в основу Telegram.

После этого чаты и ключи от них разбиваются на несколько частей и рассылаются на разные серверы в разных странах.

Секретные чаты применяют классическое сквозное шифрование p2p. В этом случае переписка хранится только на устройствах собеседников, а сервер выступает только в роли передатчика.

Напомним, Мокси Марлинспайк заявил, что переписка Telegram хранится на серверах едва ли не в виде обычных текстовых файлов без какого-либо шифрования.