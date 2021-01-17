Покупка товаров с рук становится все более популярным решением. Это и не удивительно, ведь многое из того, что продают на досках онлайн-объявлений, стоит дешевле и часто не уступает по качеству новым продуктам.

Ниже размещен список продуктов, купив которые можно удовлетворить потребность, при этом сэкономить. Рейтинг продуктов составлен на основе данных гиперпространства объявлений IZI.ua, сообщает 24 канал.

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Книги

Покупка новых книг в сетевых книжных магазинах – удовольствие не из дешевых. Поэтому можно сэкономить и купить литературу с рук. Книги читали один-два раза, поэтому состояние часто отличное, а вот цена дешевле в разы.

Покупка учебников с рук может особенно пригодится студентам. Тем более, учитывая объемы и стоимость специализированных изданий.

Рабочие инструменты

В рабочем инструменте важен не внешний вид, а функциональность. Чтобы не тратиться на новые предметы ищите молотки, отвертки, пилы, дрели, перфораторы и шуруповерты на сайтах с товарами б/у. Однако покупая с рук технически сложную вещь, например, дрель или бензопилу, убедитесь, что инструмент хорошо работает во всех режимах.



Что безопасно покупать с рук в интернете / IZI.ua

Музыкальные инструменты

Детские интересы часто изменчивы, а новые инструменты стоят не дешево. В этой ситуации есть смысл купить старый инструмент – хотя бы на то время, пока хобби не станет делом жизни. Один из самых популярных инструментов на площадках б/у товаров – фортепиано. Многие отдают его бесплатно за самовывоз. Гитары, трубы, усилители также можно выгодно купить с рук.

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Спортивное оборудование

Спортивное оборудование обычно покупают, чтобы начать новую жизнь и наконец заниматься спортом. Однако проще сказать, чем сделать. Многие уже через несколько недель забывают о своей цели. В результате владелец избавляется от дорогостоящего оборудования, но продает уже дешевле, чем покупал. Часто то же самое касается велосипедов, скейтов, самокатов, гирь, гантелей и лыж.

Гири и гантели мало меняются в зависимости от года выпуска и по-прежнему справляются со своими функциями. Если покупаете аппараты для спорта, а не для Instagram, то это хороший способ сэкономить.

Одежда на костюмированную вечеринку

Одежда на выпускной бал или костюмированную вечеринку часто будет использована один раз. Поэтому можно купить хорошую вещь, которая будет значительно дешевле, чем новая.

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Мебель

Люди могут избавляться от мебели не только потому, что она вышла из строя. Часто мебель распродают при переезде в новый город или новую квартиру.

Чаще всего мебель покупают при переезде в съемную квартиру. Так что подержанная мебель – тоже хорошая идея. Но осторожнее с мягкой мебелью: в ней могут быть мелкие вредители. Такую мебель лучше покупать новой.