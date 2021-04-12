Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ведь именно украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы.

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"Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможным", – заявил Зеленский.

Украина и космос

Также президент напомнил, что Украина входит в"Клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 его участников. Украинские конструкторы занимаются проектированием и запуском спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций и тому подобное.

Зеленский озвучил и два главных пункта относительно государства в космической отрасли:

Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно – прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно внести свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

Кроме того, в условиях войны на Донбассе космическое направление, говорит Зеленский, является и ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Президент добавил, что нужно возобновить финансирование космической системы "Сич-2-1", которая является стратегически важным проектом.