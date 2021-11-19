Без руля и педалей: Apple может выпустить беспилотный автомобиль в 2025 году

Инсайдеры утверждают, что компания Apple стремится ускорить разработку своего электромобиля. Стало известно, что машина будет полностью беспилотной. В конструкции не предусмотрено никаких элементов управления транспортным средством.

Последние несколько лет Apple в рамках Project Titan исследовала возможность создания как полностью автономного авто, так и транспортных средств с ограниченными возможностями автономного управления автомобилем, аналогичного большинству современных электромобилей. Теперь инженеры полностью сосредоточились на первом варианте, работая под руководством Кевина Линча, который ранее руководил разработкой программного обеспечения для Apple Watch.

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Каким будет электромобиль от Apple

Планы Apple очень амбициозны, так как лидеры рынка электромобилей, включая Tesla, еще очень далеки от того, чтобы выпустить полностью автономные авто. Apple намерена выпустить автономный электрокар за четыре года, хотя еще в начале текущего года предполагалось, что это займет около семи лет. Конечно, сроки могут измениться, потому что запуск конечного продукта напрямую зависит от того, завершит ли Apple работу над системой автономного управления к 2025 году.

Сообщается, что Apple видит свой электромобиль полностью лишенным руля и педалей. Компания рассматривает возможность расположить в центре авто большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, с которым пользователь сможет взаимодействовать во время путешествия. Авто будет тесно интегрировано с другими продуктами Apple.

По словам людей, знакомых с вопросом, компания достигла ключевого этапа в разработке базовой системы автономного вождения авто. Кроме того, Apple уже завершила большую часть основной работы над процессором, который ляжет в основу первого автомобиля. Чип был разработан группой разработчиков, которые создают процессоры для iPhone, iPad и Mac, а не автомобильным подразделением Apple.

Испытания наработанных технологий

Достижения Apple вскоре могут перейти на стадию дорожных испытаний. Компания планирует начать тестирование нового процессора и датчиков системы автономного вождения в модернизированных авто, которые уже несколько лет ездят по дорогам Калифорнии.



Авто с прототипом системы автономного управления Apple / Фото Bloomberg

Новый автомобильный чип является одним из самых продвинутых продуктов, разработанных Apple. Он состоит в основном из нейронных процессоров, которые отвечают за обработку задач машинного обучения и искусственного интеллекта, на которые и возлагается система автономного вождения. Предполагается, что чип будет очень прожорливым и потребует мощной системы охлаждения.

Особое внимание Apple уделяет безопасности будущего транспортного средства. Компания разрабатывает многоуровневую систему резервного копирования, чтобы избежать сбоев в системах безопасности и управления автомобилем. Компания не перестает искать инженеров для тестирования и разработки функций безопасности.

К сожалению, в последнее время Apple столкнулась с рядом проблем в создании электромобиля. В 2021 году из Project Titan ушли как минимум четыре топ-менеджера. Линч стал пятым руководителем проекта примерно за семь лет.