Без GPS российские самолеты и крылатые ракеты станут "глупее"

Недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о том, что США могут отключить Россию от GPS. И хотя такой вариант маловероятен, он мог бы значительно осложнить выполнение боевых задач армии рашистов.

Не так давно Рогозин рассказал, что отключение России от GPS – один из шагов в рамках очередного пакета американских санкций из-за вторжения России в Украину. Тогда же Рогозин отметил, что беспокоиться не стоит, ведь существует российский ГЛОНАСС. Но если сценарий отключения GPS для России таки возможен, то беспокоиться оккупантам все же стоит.

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Как отключение GPS повлияет на российские ракеты и самолеты

Об этом рассказала платформа Defence Express пообщавшись со специалистами. Отмечается, что фактически отключение приемников от системы GPS на значительной площади России не имеет особого смысла. Однако это возможно на определенных территориях, где такой сигнал можно заглушить, чтобы внести погрешности для определения координат на принимающих устройствах.

Кроме того, существует возможность ограничения работы GPS на определенное время на конкретной территории. Похожий опыт у Соединенных Штатов уже есть. Кроме того, стоит заметить, что ограничения работы GPS или отключение его в определенных регионах или зонах должно координироваться с Украиной и действиями ВСУ.

И все же, если таки отключить или ограничить работу GPS в России или на другой территории в ПКС ВС России возникнут серьезные проблемы в боевом применении авиации в воздушном пространстве Украины. Также возникнут проблемы с применением высокоточного оружия большой дальности (баллистических и крылатых ракет) по объектам ВС.

Среди прочего, это существенно ограничит применение самолетов оперативно-тактической авиации, в частности Су-34 и Су-30СМ поскольку все они оборудованы системой GPS.

А как же ГЛОНАСС?

Переход на российскую ГЛОНАСС проблемы не решит. По оценкам экспертов, российская система несовершенна по сравнению с GPS.

Точность определения координат с помощью ГЛОНАСС сегодня составляет 1,2 метра и это при идеальных условиях. У GPS этот показатель-70 см, у европейской системы Galileo-50 см. Однако на практике все далеко не так точно. Только атмосфера ухудшает сигнал со спутника минимум в 2 раза, поэтому на самом деле точность ГЛОНАСС где-то в районе 2,5 метра, однако такие показатели можно увидеть только в чистом поле. При привычных городских условиях навигационный сигнал дает еще большую погрешность в 5-10 метров.

Кроме того, перевод российского вооружения лишь на систему ГЛОНАСС займет дополнительное время.