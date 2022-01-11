Без "челки": в сети появились изображения передней панели iPhone 14 Pro
Источник:PhoneArena
На портале PhoneArena появилась информация о дизайне будущего iPhone 14 Pro. Похоже, что главным и очевидным нововведением станет вырез под камеру вместо "челки" с Face ID.
На изображении, опубликованном PhoneArena видна панель дисплея iPhone 14 Pro, которая имеет два выреза. Сверху по центру разместится отверстие в виде прямоугольника с закругленными углами, а слева от него – круглое отверстие.
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В круглом отверстии разместится Face ID – прямо под экраном, а в вырезе для камеры может поместиться два модуля, включая сверхширокоугольный объектив.
Вырез в iPhone 14 Pro придет на замену "челке" / Фото PhoneArena
Это не первая информация, что следующий iPhone будет без "челки" под датчики Face ID. Кроме PhoneArena, об этом заявил инсайдер Dylandkt и аналитик Минг-Чи Куо.Кстати, раньше мы писали о том, что iPhone 14 действительно лишится выреза на экране, но не во всех моделях. Обновленный дизайн экрана получат только более старшие модели, Pro и Pro Max. Они будут оснащены небольшим отверстием для передней камеры, как это сегодня реализовано в большинстве Android-устройств.