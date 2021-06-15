Крошечные трещины, которые образуются в бетоне, могут не быть непосредственной проблемой для структурной целостности. Но со временем вода проникает внутрь трещины, что вызывает их расширение, а это уже может значительно снизить прочность всей конструкции. Идея самовосстанавливающегося бетона заключается в том, чтобы вмешаться в этот процесс, пока трещины еще маленькие, "запитать" их, чтобы предотвратить катастрофические последствия, замену конструкции или дорогое обслуживание.

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Так выглядит самовосстанавливающийся бетон / Фото вустерский политехнический институт

Детали инновационной разработки

Команда изобретателей взяла идею самостоятельного восстановления в человеческом теле. Они наблюдали, как ведет себя фермент крови CA4. Сущность его заключается в том, что он способен быстро переносить СО2 из клеток к кровотоку.

Команда использовала фермент CA4, добавив его в бетон перед смешиванием и заливкой материала. Когда в бетоне образуется небольшая трещина, фермент взаимодействует с углекислым газом в воздухе. В результате образуются кристаллы карбоната кальция, которые имитируют характеристики бетона и быстро заполняют трещину, "заживляя" ее.

В ходе испытаний ученые продемонстрировали, что их модифицированный бетон может восстанавливать трещины, размер которых составляет несколько миллиметров за 24 часа.

Самовосстанавливающийся бетон: смотреть видео онлайн