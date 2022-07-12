Насколько беспроводные наушники могут быть вредны для здоровья

Беспроводные наушники относительно недавно ворвались в наш быт, но уже стали гаджетом на каждый день. Они не являются чем-то необычным, а широкий ассортимент моделей от разных брендов позволяет подобрать именно то, что подходит, нравится и подходит именно вам. Вместе с тем существует мнение, что именно беспроводные наушники могут быть опасными для здоровья. Сегодня попытаемся разобраться в этом вопросе.

Безусловно, беспроводные наушники имеют, как ряд преимуществ, так и определенные недостатки по сравнению с ведущими аналогами. В основном они связаны с комфортом, техническими характеристиками, продолжительностью работы и другими особенностями.

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Кроме того, беспроводные наушники являются причиной ряда споров о потенциальной опасности для здоровья пользователя. Пора разобраться, действительно ли такой гаджет может создавать опасность для нас и можно ли себя от нее защитить.

Почти магия: как работают беспроводные наушники

Чтобы говорить о потенциальной опасности для человека, сначала следует разобраться в принципах работы беспроводных наушников и в технологиях, которые применяют для их функционирования.

Bluetooth-наушники используют для работы частоту 2,4 ГГц (как и многие другие гаджеты подобного типа). Этот диапазон близок к сотовой связи, поэтому при оценке воздействия на организм нужно учитывать мощность передатчика: как правило, максимальный показатель в таких устройствах составляет 2,5 мВт, что существенно меньше мощности модулей сотовой связи в смартфоне.

Что касается технологии Bluetooth, то она генерирует неионизирующее электромагнитное излучение (НЭИ). Здесь не все так однозначно. Дело в том, что некоторые исследования доказывают, что даже небольшие объемы НЭВ могут иметь негативные последствия для организма, если это влияние длительное и постоянное.

В то же время исследования на лабораторных крысах проводились в специфических условиях: излучению подвергалось все тело животного, использовались передатчики мощнее тех, которые содержатся в мобильных телефонах, а влияние было значительно продолжительнее, чем при привычных условиях.

Неионизирующее электромагнитное излучение, которое генерируют беспроводные наушники от 10 до 400 раз ниже допустимой нормы.



Как наушники соединяются между смартфоном и между собой / Фото telink

Фактически неионизирующее электромагнитное излучение может быть опасно только тогда, когда человек вступает с ним в интенсивный прямой контакт. Этот сценарий редок и обычно касается только тех, кто работает с инструментами и устройствами, которые являются большими источниками неионизирующих излучений.

Чего боятся больше всего

Одной из потенциальных опасностей, о которой раньше говорили даже ученые, считалось, что электромагнитное излучение проходит в непосредственной близости от головного мозга. Несколько лет назад исследователи считали, что AirPods вредны здоровью – ученые предполагали, что их пребывание в ушном канале подвергает ткани в голове сильному излучению.

Звучит довольно неприятно, но до сих пор ученые не обнаружили никаких доказательств вредного влияния передатчиков в смартфонах, наушниках и другой технике, которое стало бы причиной негативных последствий для здоровья человека.

Беспроводные наушники вредны или нет

По сути, разговоры об опасности беспроводных наушников для здоровья человека являются мифом, похожим по духу с историями о вреде роутеров, телефонов или микроволновок. В то же время, в соцсетях на форумах или в отзывах к конкретным продуктам можно найти ряд комментариев и жалоб на головную боль. Объяснений этому сразу несколько.

Особую опасность для здоровья человека представляют дешевые копии наушников и мы не стараемся вас запугать, чтобы заставить покупать оригинальные и существенно более дорогие аксессуары. Да, сегодня в сети можно приобрести поддельные, но существенно более дешевые наушники любых производителей, от Apple до Sennheiser и других.

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Однако наушники эти более дешевы не просто потому, что дорогие бренды хотят нажиться на покупателях. Дешевые аналоги используют существенно более дешевые и менее качественные составляющие, которые не соответствуют нормам здравоохранения, поэтому могут действительно навредить вашему организму.

В этом случае органом, действительно может пострадать, являются ваши уши. Практика показывает, что уровень звука в поддельных версиях популярных наушников гораздо выше, чем у оригинальных. О качестве звучания и использования оригинальных технологий или хотя бы их аналогов речь вообще не идет. Часто при прослушивании на "дешевых копиях" слышны разные искажения, может происходить рассинхронизация между наушниками, а громкость звука часто "прыгает".



Лучше доплатить за оригинальные наушники, чем покупать подделку / Фото Unsplash

Гигиена использования наушников

Следует отметить, что даже использование дорогих оригинальных наушников связано с определенными рисками для вашего здоровья. Прежде всего речь идет о слухе, который больше всего страдает, если пренебрегать правилами использования наушников. Да, существуют определенные правила использования этих устройств и их нужно соблюдать, если вы хотите иметь здоровый слух.

Многие из нас пользуются наушниками ежедневно по нескольку часов. Некоторые после такого сценария использования жалуются на небольшую усталость или головную боль, кто-то более устойчив. Эксперты напоминают, что ни одна конструкция, амбушуры и даже оптимальная громкость звука не могут уберечь вас от неприятных последствий и добавляют несколько актуальных советов по соблюдению гигиены прослушивания музыки в наушниках:

Не прослушивайте музыку в наушниках более 2-3 часов в день.

Делайте перерывы в использовании любыми наушниками, чтобы не повредить слух. Пусть ваши уши немного отдыхают. Это избавит вас от головных болей и ощущения усталости.

Не выставляйте максимальную громкость: прослушивайте музыку и лучше фоном на низком уровне, чтобы не возникало проблем со слухом.

Старайтесь бодрствовать в наушниках: даже если голова с утра не заболит, то уши при повороте набок во сне будут чувствовать дискомфорт из-за давления гарнитуры на ушные раковины.

Не используйте наушники при пересечении дороги – они снижают ваше внимание. К примеру, можно идти по улице и не заметить сигналов автомобиля.

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На сегодня нет доказательств, прямо утверждающих, что использование беспроводных наушников опасно для человека. Хотя некоторые исследования показывают, что влияние высоких уровней неионизирующих электромагнитных излучений может быть опасным, ученые не уверены, что можно проводить прямые параллели между использованием TWS-наушников и вероятным вредом для здоровья.

Также важно помнить, что Bluetooth-наушники генерируют гораздо меньшее электромагнитное излучение, чем мобильные телефоны. Однако исследователи пока не знают, полностью ли безопасны в использовании Bluetooth-наушники.

По этой причине некоторые люди могут осторожно относиться к такой технике. Если вы среди таких людей, то рекомендуем сократить использование беспроводных наушников и других беспроводных устройств.

Как и любую другую технику, беспроводные наушники следует использовать следуя инструкциям от производителя и советов экспертов и врачей. Гигиена использования наушников является очень важным аспектом, поскольку этот гаджет на уровне со смартфоном мы используем почти ежедневно.