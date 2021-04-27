Первое впечатление

Кейс FreeBuds 4i открывается с приятным усилием. Где-то на половине пути вы почувствуете, как срабатывает доводка и крышка немного отстреливает. Наушники легко вынимаются и удобно ложатся в ушные проходы. Если размер амбушюр вам не подходит, в коробке есть сменные пары. Кнопка на правой грани корпуса (сразу ее можно и не заметить) активирует Bluetooth, а длительным ее нажатием возвращаются базовые настройки.

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В кейсе наушники надежно держатся на магнитных площадках и не выпадают, даже если попытаться их вытряхнуть. (Мы проверяли.) По сравнению с другими похожими моделями, особенно в этой ценовой категории, – неоспоримое преимущество. Обычно производители недорогих, так сказать, ежедневных наушников не весьма озабочены конструкцией кейсов и креплением наушников, поэтому это доставляет пользователям немало хлопот.



Наушники FreeBuds 4i / фото Huawei

В целом же конструкция кейса FreeBuds 4i с точки зрения как дизайна, так и функциональности заслуживает высокой оценки. Удобство использования отмечаешь ежедневно.

Подключение

Касательно подключение FreeBuds 4i, то существенные отличия их от других наушников найти будет сложно. Впрочем, Huawei припасла один козырь, но о нем немного позже.

Начнем с того, что для соединения с гаджетами наушники используют самую актуальную на сегодня версию Bluetooth 5.2. Если вы пользуетесь смартфоном от Huawei с EMUI10 или старшими моделями, то после открытия крышки кейса всплывает окно с предложением настроить сопряжение – вам остается лишь согласиться.

С другими устройствами связь устанавливается классическим путем: гарнитура некоторое время пытается подключиться к последнему источнику, если не получается – активирует режим сопряжения. Когда вдруг что-то пошло не так, можно запустить процесс принудительно – кнопкой на правом боку кейса. Далее находим гарнитуру в соответствующем пункте меню гаджета и подключаем.

Теперь о козыре в рукаве Huawei. Это – приложение AI Life для управления разнообразной техникой производителя. С наушниками FreeBuds 4i приложение работает отлично, давая пользователю возможность:

переключать режимы работы,

отслеживать заряд наушников,

отсоединять или присоединять их.

Что касается заряда, то AI Life показывает не только общий заряд наушников, но и заряд каждого наушника и кейса, что очень удобно.



Приложение AI Life существенно упрощает управление наушниками / Фото 24 канал

Не каждый производитель, тем более в этом ценовом сегменте, позаботился об удобном приложении для своих TWS-наушников, поэтому FreeBuds 4i приятно отличаются на фоне аналогичных устройств.

Программа также пригодится для настройки и обновления – установить ее в любом случае стоит. Для этого отсканируйте QR-код на коробке от наушников – и последняя версия AI Life установится на ваш смартфон.

Еще один существенный плюс приложения – доступ к подробной инструкции. В электронном гиде собраны ответы на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть у вас во время эксплуатации наушников. (Автор, например, потратил немало времени, пока обнаружил, что на корпусе есть кнопка, и помогла в этом именно инструкция с AI Life.)

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Опыт использования

Посадка

Как уже отмечалось, FreeBuds 4i "садятся" в ушные проходы комфортно и достаточно надежно. Автор использовал наушники в спортзале и во время активной пробежки, каждый раз отдавая должное эргономичной форме внутренней части корпуса.

Водо- и пыленепроницаемость

Со степенью защиты IP54 и под дождь попасть не страшно, и в спортзале можно не бояться капель пота. В общем FreeBuds 4i хорошо подходят для разных видов активности, если немного следить за их положением в ушах.

Гарнитура

Порадовало качество работы микрофонов для голосовой связи. При общении с помощью FreeBuds 4i собеседник слышит вас четко и чисто, даже когда вы находитесь в шумном супермаркете или на оживленной автостраде. Даже с шумом ветра гарнитура справляется вполне уверенно, чем не могут похвастаться многие ее "коллеги" по форм-фактору и ценовому сегменту.



Наушники FreeBuds 4i удобны в использовании / Фото Huawei

Шумоподавление и другие режимы

Активное шумоподавление действует довольно деликатно. Выбора уровня интенсивности, как в флагманской модели, здесь нет, однако выбранный уровень справляется со своей функцией очень хорошо и порой даже лучше, чем у аналогичных моделей.

В общем шумоподавление настолько комфортное, что его можно вообще не выключать при повседневном использовании.

Кроме шумоподавления FreeBuds 4i получили также режим "прозрачности". Он выручает, когда нужно быстро ответить на вопрос кассира в магазине, прослушать объявление или обратиться к прохожему на улице. Через микрофоны звук транслируется в динамики. Уже само наличие такого режима в наушниках этого ценового диапазона радует, ведь в большинстве других похожих моделей он просто отсутствует.

Управление наушниками

Управление гарнитурой осуществляется с помощью сенсорных зон, расположенных на внешней части корпуса. Чувствительность у них средняя, плюс существует небольшая задержка перед срабатыванием. Сначала это даже может немного раздражать, однако такое решение имеет существенное преимущество – случайные срабатывания практически невозможны. Особенно если учесть, что одиночное касание не привязано ни к одному действию. Схема управления по умолчанию проста:

двойное касание – управление воспроизведением и звонком;

долгое нажатие – переключение между режимом шумоподавления, "прозрачностью" и обычным режимом работы.

Переключать режимы также можно из приложения AI Life, а еще он позволяет изменить схему управления. Вот только настраивается лишь реакция на двойное и долгое нажатие.

Автономность и зарядка

Вот мы и добрались к самому большому преимуществу FreeBuds 4i среди наушников их ценового сегмента и типа. По сравнению с предыдущей версией емкость аккумулятора серьезно возросла, о чем свидетельствует увеличенный кейс. Новая модель получила 55 мАч, как у настоящего флагмана. Производитель обещает до 10 часов воспроизведения музыки от одного заряда с отключенным шумоподавлением, или до 7,5 часов с включенным. Серьезное заявление. Проверить, насколько досягаемы эти цифры, было делом принципа.

Автор не прибегал к экзотическим методам проверки с постоянным включением белого шума или музыки на максимальной громкости. Однако в течение нескольких недель использовал наушники в максимально разнообразных сценариях с подключением к разнообразной технике. Поэтому потенциальным владельцам FreeBuds 4i будет интересно узнать о том, как эти наушники работают, так сказать, в полевых условиях.



FreeBuds 4i получили высокую автономность / Фото Huawei

Без хождений вокруг да около сразу к сути: результаты оказались лишь чуть ниже, чем заявленные лабораторные. При интенсивном использовании FreeBuds 4i с переключением режимов и устройств мы получили 8,5 часов работы, и 6,5 часов – при включенном режиме шумоподавления с постоянным прослушиванием музыки и подкастов, просмотром видео, звонками и разговорами.

Таким образом, FreeBuds 4i продемонстрировали очень хорошие результаты по сравнению не только с заявленными цифрами от производителя, но и с показателями "коллег" по ценовому сегменту. Одной зарядки может вполне хватить на весь рабочий день. Интересно, что после 5 минут в кейсе полностью разряженные наушники проработали 1 час 45 минут. Впечатляет, не так ли? С нуля и до 100 процентов наушники заряжаются примерно за 1 час.

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Краткий итог

Итак, по результатам тестовой эксплуатации ответственно можем заявить, что Huawei создала едва ли не самые лучшие TWS-наушники в среднеценовом сегменте. Кстати, они доступны в белом, черном и красном вариантах по цене 2399 гривен.