В начале июня к аналогичным действиям прибег другой банк фотоконтента Pixabay. Сообщения, опубликованные для пользователей из России, полностью идентичны. Объясняется это тем, что оба сайта в 2019 году купил австралийский сервис для дизайнеров Canva.

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Что известно

Pixels пока недоступен с территории России, но все еще открывается в Беларуси. Есть ли в планах компании распространение санкций и на эту страну, неизвестно.

В сообщении для россиян, которое появляется при попытке зайти на сайт сервиса, пишут: "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России против Украины. В ответ на вторжение России в Украину, Pixels больше не доступен в России. Чтобы прочитать правдивую информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН."

По собственным данным, банк изображений и видео Pixels пополняют фотографы из 170 стран, у сайта 15 миллионов посещений в месяц. Однако сколько их было из России, неизвестно.

На Pixels пользователям доступны бесплатные фотографии и видеоматериалы, которые можно использовать без ссылки на источник, не нужно указывать имя фотографа или сам сайт, можно изменять материалы по своему усмотрению.

На рынке оккупантов до сих пор остаются такие сервисы-аналоги, как Unsplash, предлагающий огромный архив бесплатных фотографий, и Freepik, где можно найти еще и векторы, иконки, шрифты и psd-файлы.

Напомним, ранее доступ для россиян закрыли крупнейшая в мире фриланс-биржа Upwork и сервис для дизайнеров Canva. Первая позволяет IT-специалистам, маркетологам, веб-дизайнерам и специалистам других цифровых профессий найти заказ и выполнить его за деньги. По приблизительным подсчетам в результате работу потеряли более 100 тысяч россиян. Второй – конструктор изображений, активно используемый дизайнерами, маркетологами, журналистами, блогерами и другими для своей работы. Доступа лишились 1,4 миллиона оккупантов.