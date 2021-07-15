Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные

Компания Google прекратила раздавать безлимитные групповые звонки через Google Meet. Теперь они доступны только пользователям платных подписок.

Использование сервиса видеоконференций Google Meet долгое время предлагалось без ограничений. Однако теперь пользователи бесплатной версии смогут разговаривать лишь 60 минут.

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Изменения в Google Meet

Изначально Google планировала внедрить ограничение в 60 минут на продолжительность видеоконференций для бесплатной версии Google Meet с 30 сентября 2020 года.

Однако осенью компания объявила о продлении бесплатного безлимитного доступа до 31 марта 2021 года.

Весной Google вновь отсрочила внедрение лимитов – уже к 30 июня 2021 года. Однако и в эту дату ограничения не начали действовать. Бесплатный "безлимит" сохранялся для пользователей учетных записей Gmail.

Теперь, после нескольких переносов, компания таки ввела изменения: звонки с тремя и более участниками ограничены 60 минутами.

Когда идет такая видеоконференция, через 55 минут ее участники получат сообщение о разъединении через 5 минут. После этого можно запустить звонок заново или перейти на платный тариф. Это нужно только создателю видеовстречи.

При этом звонки "один-на-один" могут длиться до 24 часов на бесплатных и корпоративных учетных записях.